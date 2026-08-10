Présidentielle 2027 : Les Républicains rejettent l’idée d’une grande primaire avec les socialistes

Le secrétaire général des Républicains, Othman Nasrou, a rejeté lundi 10 août la proposition de François Bayrou d’organiser une large primaire rassemblant les forces politiques opposées au Rassemblement national et à La France insoumise. Une compétition allant des sociaux-démocrates aux gaullistes « n’a pas de sens », a-t-il estimé sur franceinfo.

L’ancien premier ministre centriste avait plaidé dimanche pour la désignation d’un candidat unique représentant « tous ceux qui rejettent les extrêmes ». François Bayrou souhaite ainsi éviter un second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon lors de l’élection présidentielle de 2027.

Othman Nasrou réclame un « projet de rupture »

Pour le dirigeant LR, un simple rassemblement électoral ne permettrait pas de répondre aux difficultés du pays. Il défend au contraire une ligne de rupture avec les politiques conduites ces dernières années et refuse ce qu’il qualifie de « synthèse molle ». Cette orientation devrait, selon lui, permettre de combattre la progression du RN sans prolonger la politique du bloc central.

Othman Nasrou affirme par ailleurs qu’aucune négociation n’est actuellement menée entre les différents candidats potentiels à la présidentielle. « On ne négocie pas l’avenir du pays dans les arrière-boutiques », a-t-il déclaré. Cette prise de position confirme la volonté des Républicains de conserver leur autonomie face au projet d’unification porté par François Bayrou.