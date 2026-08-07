Présidentielle 2027 : Benoît Biteau veut faire du climat « la priorité absolue » d’une candidature unique de la gauche

À huit mois de l’élection présidentielle, le député écologiste Benoît Biteau appelle à l’émergence d’une candidature unique de la gauche plaçant la lutte contre le dérèglement climatique au cœur de son programme. Invité de franceinfo ce vendredi 7 août, l’élu de Charente-Maritime a estimé que l’écologie devait devenir « une priorité absolue » de la campagne présidentielle.

Le député a vivement critiqué la politique environnementale menée par le gouvernement, jugeant que « l’écologie imaginée par la macronie ne fonctionne pas ». Il a également pris pour cible le Rassemblement national, qu’il accuse de défendre une vision de l’agriculture incompatible avec les enjeux climatiques.

Une critique de la politique agricole actuelle

Benoît Biteau a notamment dénoncé le soutien apporté aux mégabassines, estimant que ces infrastructures ne répondent pas aux enjeux de partage de la ressource en eau. Selon lui, il est nécessaire de restaurer le « grand cycle de l’eau » en développant davantage les zones humides plutôt que de privilégier des solutions de stockage destinées à une partie limitée des exploitations agricoles.

Le député écologiste s’est également opposé à la récente loi d’urgence agricole, qui autorise à nouveau, sous dérogation, l’utilisation de deux pesticides interdits en France. « Le gouvernement n’a rien compris », a-t-il lancé, estimant qu’il serait préférable « d’écouter la science plutôt que la FNSEA ».

L’éco-pastoralisme comme réponse aux incendies

Interrogé sur les incendies qui ont ravagé de vastes surfaces forestières cet été, Benoît Biteau a rejeté les critiques visant les écologistes concernant le débroussaillement. Il a assuré que son parti n’avait jamais remis en cause cette pratique, tout en plaidant pour un recours accru à l’éco-pastoralisme.

Selon lui, le pâturage des animaux permettrait de limiter naturellement la végétation combustible tout en offrant un nouveau rôle aux agriculteurs dans la prévention des feux de forêt. Une approche qu’il considère comme plus durable face à l’intensification des conséquences du changement climatique.