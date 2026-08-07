Fusillade dans une école en Thaïlande : cinq morts et vingt-trois blessés

Un adolescent a ouvert le feu vendredi dans un établissement scolaire de la banlieue de Bangkok, tuant au moins cinq personnes après avoir abattu ses grands-parents à leur domicile. Le tireur présumé est également mort.

L’attaque s’est produite à l’école Debsirin Nonthaburi, dans le district de Bang Kruai, en périphérie nord-ouest de Bangkok. Selon le porte-parole de la police nationale, Trairong Phiwphan, le suspect avait d’abord tué ses deux grands-parents à leur domicile avant de se rendre dans l’établissement et d’y ouvrir le feu. Au moins 23 élèves et membres du personnel ont été blessés.

Les autorités avaient initialement annoncé six morts avant de réviser ce bilan à cinq victimes. Le tireur présumé a été retrouvé mort sur place. La police a indiqué qu’il avait tiré au moins 26 balles et qu’il portait sur lui 34 munitions supplémentaires. L’arme utilisée appartenait à son grand-père.

Des élèves ont identifié le tireur comme un adolescent scolarisé dans l’établissement. La police a confirmé qu’il s’agissait bien d’un élève, sans fournir d’autres précisions sur son identité. Un étudiant de 18 ans a décrit le moment de la fusillade : « Je n’ai pas pensé que c’était une arme à feu au début. Il y a eu de nombreux coups : bang bang bang. Puis le silence. Puis ça a recommencé. »

L’école comptait environ 3 100 élèves et 147 enseignants lors de l’année scolaire 2025, selon les autorités du district. Des images diffusées par les secours montrent des élèves évacuant les lieux tandis que des ambulances intervenaient sur place.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a présenté ses condoléances et annoncé avoir ordonné aux services compétents de prendre en charge les victimes.

Cette fusillade survient dans un contexte de violence armée récurrente en Thaïlande. En février dernier, un enseignant avait été tué et un élève blessé dans une école du district de Hat Yai, dans le sud du pays. En octobre 2022, un ancien policier avait massacré des dizaines de personnes, dont des enfants, dans la province de Nong Bua Lamphu, lors d’une attaque à l’arme à feu et au couteau.

La Thaïlande dispose pourtant d’une législation stricte sur les armes à feu : la détention illégale d’une arme est passible de dix ans d’emprisonnement. Le pays compte néanmoins environ 10,3 millions d’armes en circulation, dont près de 40 % ne seraient pas enregistrées. Depuis plusieurs fusillades de masse ces dernières années, les règles ont été durcies, notamment avec l’obligation d’un bilan médical pour tout achat d’arme ou renouvellement de licence.