Incendie d’un ferry indonésien : cinq morts et 41 disparus

Un ferry transportant 271 personnes a pris feu en mer au large de l’île de Madura, en Indonésie. Cinq corps ont été retrouvés et 41 passagers sont portés disparus, selon les autorités.

Le navire reliait Surabaya, deuxième ville du pays située en Java-Est, à Makassar en Sulawesi du Sud, lorsque son capitaine a signalé l’incendie à bord. L’agence nationale de recherche et de sauvetage, Basarnas, a confirmé le bilan provisoire : cinq morts et quarante et un disparus parmi les 271 personnes présentes sur le ferry.

Des images diffusées par la chaîne indonésienne iNews montrent de nombreux passagers équipés de gilets de sauvetage regroupés sur ce qui semble être une embarcation de secours. D’autres séquences montrent des personnes descendant le long de la coque du navire, tandis que des flammes et d’épaisses colonnes de fumée s’échappent du pont supérieur.

Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours au large de l’île de Madura. Le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures.