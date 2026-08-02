Disparu dans le Bas-Rhin, un jeune homme de 23 ans retrouvé mort dans le Rhin

Le corps de Cyril D., âgé de 23 ans, a été découvert dans le Rhin canalisé, en aval de l’écluse de Marckolsheim. Le jeune homme avait disparu à Artolsheim après avoir été vu pour la dernière fois le 30 juillet. La gendarmerie du Bas-Rhin avait diffusé un appel à témoins pour tenter de le retrouver.

Sa disparition avait été considérée comme particulièrement inquiétante en raison d’une maladie susceptible de le désorienter. Son vélo et une paire de tongs lui appartenant avaient été découverts sur les berges, conduisant les enquêteurs à concentrer leurs recherches autour du fleuve.

Le corps découvert par un plaisancier

Samedi 1er août, vers 14 heures, un plaisancier a signalé la présence d’un corps dans l’eau. Les gendarmes avaient inspecté cette même zone durant la matinée et s’apprêtaient à engager une nouvelle phase de recherches. La dépouille se trouvait dans le périmètre où le jeune homme avait disparu.

Selon les premiers éléments communiqués par les forces de l’ordre, aucune intervention criminelle n’est envisagée. La piste accidentelle apparaît donc privilégiée à ce stade, même si les circonstances exactes du décès devront être établies par les investigations.