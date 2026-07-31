Un immeuble s’effondre à Pointe-à-Pitre : un jeune ouvrier tué et trois personnes blessées

Un homme d’une vingtaine d’années est mort dans l’effondrement d’un immeuble survenu jeudi après-midi à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Trois autres personnes qui travaillaient à l’intérieur du bâtiment ont également été blessées, dont une grièvement. L’ouvrier le plus sérieusement touché a été transporté au CHU. Les deux autres victimes, plus légèrement blessées, sont parvenues à sortir des décombres par leurs propres moyens avant l’arrivée des secours. Selon le parquet, les quatre personnes présentes sur le chantier appartiennent à la même famille. Le bâtiment, constitué de bois et de pierre, faisait l’objet de travaux de démolition avant une reconstruction destinée à accueillir des locaux privés et commerciaux. Un permis de construire avait été délivré en octobre 2025, mais l’immeuble était également concerné par une mesure de péril imminent.

Une enquête ouverte sur les conditions du chantier

Le parquet de Pointe-à-Pitre a ouvert une enquête pour « homicide involontaire et blessures involontaires au travail ». Les investigations devront déterminer les causes exactes de l’effondrement et vérifier dans quelles conditions les opérations de démolition étaient réalisées. Les enquêteurs devront notamment établir si le chantier disposait de toutes les mesures de sécurisation nécessaires et si l’état particulièrement fragile de l’édifice avait été correctement pris en compte. L’existence d’une autorisation d’urbanisme ne dispense en effet pas du respect des règles de sécurité applicables aux travaux de démolition. Ce drame rappelle la situation préoccupante du bâti ancien à Pointe-à-Pitre. De nombreux immeubles dégradés ou abandonnés présentent des risques d’effondrement et d’incendie. Les successions non réglées et les propriétés détenues en indivision compliquent souvent les interventions publiques. Au-delà des responsabilités individuelles que l’enquête devra établir, l’accident souligne l’urgence de sécuriser durablement les bâtiments menaçant leurs occupants, les travailleurs et les riverains.