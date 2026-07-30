Drame à Nice : la mort tragique d’une jeune femme lève le voile sur le business mortel des fausses esthéticiennes

À Nice, une jeune femme de 25 ans meurt suite à une injection d'anesthésiant, mettant en lumière des pratiques illégales dans le secteur de la beauté. Trois personnes sont mises en examen pour homicide involontaire, révélant un réseau clandestin dangereux, tandis que des professionnels de la chirurgie esthétique appellent à des mesures strictes contre ces dérives.

La quête esthétique s’est transformée en cauchemar absolu au cœur d’un institut de beauté niçois. Une jeune femme de vingt-cinq ans a perdu la vie des suites d’un arrêt cardio-respiratoire, terrassée par un malaise survenu après l’injection d’un anesthésiant local, la lidocaïne, qui devait préparer une séance de botox dans les fessiers. Au total, trois individus ont été mis en examen dans le cadre de cette enquête ouverte notamment pour homicide involontaire, mise en danger d’autrui et exercice illégal de la médecine, mettant en lumière des dérives clandestines qui gangrènent le secteur de la beauté sans aucune régulation sanitaire.

Les investigations menées par la police judiciaire révèlent l’ampleur d’un système mafieux et totalement opaque. La prétendue esthéticienne de trente-six ans qui a réalisé l’acte fatal ne disposait d’aucune formation ni habilitation légale pour manipuler de tels produits, s’adonnant à ce trafic d’actes médicaux depuis au moins 2022 au sein d’un établissement sans existence administrative officielle. La gérante du salon, également écrouée, ainsi que le mari de la principale suspecte, complètent ce tableau judiciaire accablant où tout était pensé pour contourner les contrôles sanitaires les plus élémentaires.

Les dangers mortels de la chirurgie clandestine

Les perquisitions menées sur place ont permis de mettre la main sur un arsenal de seringues, de médicaments et de produits destinés à être injectés sous le manteau, bien loin des prestations de manucure ou de coiffure affichées par la vitrine de l’établissement. Les autorités sanitaires rappellent que ce drame éclaire une réalité déjà dénoncée de longue date par les professionnels du secteur, qui alertent régulièrement sur les dangers mortels de ces pratiques de chirurgie esthétique clandestine opérées par des personnes totalement étrangères à toute notion d’anatomie.

Face à la recrudescence de ces réseaux mafieux qui prospèrent sur les réseaux sociaux et dans des salons improvisés, les professionnels de la chirurgie plastique réclament une politique de tolérance zéro et des fermetures administratives immédiates. Ce nouveau drame, en plus d’endeuiller une famille, souligne l’urgence absolue pour les autorités de sévir sévèrement contre ces fausses praticiennes avant que d’autres patientes ne paient de leur vie cette course illégale à la transformation physique.