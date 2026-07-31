Un homme armé d’un couteau s’introduit au ministère de la Santé et vole 7 ordinateurs

Un individu armé d'un couteau pénètre au ministère de la Santé à Paris, où il vole sept ordinateurs après avoir fouillé plusieurs bureaux. Repéré par les agents de sécurité, il est finalement interpellé par la police, révélant qu'il était déjà sous le coup d'une interdiction de séjour à Paris.

Un homme muni d’un couteau s’est introduit, ce vendredi au petit matin, dans les locaux du ministère de la Santé, situés dans le 7e arrondissement de Paris. Après avoir fouillé plusieurs dizaines de bureaux et dérobé du matériel informatique, il a été repéré par les agents de sécurité puis interpellé par la police.

Une porte de secours restée ouverte

Les faits se sont produits vers 6 heures. L’individu aurait pénétré dans le bâtiment par une porte de secours qui devait normalement être fermée, mais qui était restée ouverte. L’homme, équipé d’un couteau de cuisine destiné à découper la viande, a ensuite circulé dans les couloirs du ministère. Il est monté au premier étage avant de fouiller une quarantaine de bureaux.

Repéré par les caméras, il brandit son couteau

Sa présence a finalement été détectée sur les images de vidéosurveillance. Les agents chargés de la sécurité du ministère se sont alors lancés à sa poursuite à l’intérieur du bâtiment. Pris en chasse, l’individu a exhibé son couteau pour tenir les agents à distance. Il a ensuite réussi à quitter les lieux en empruntant la même porte de secours que celle utilisée pour entrer.

Sept ordinateurs professionnels retrouvés

Un équipage de police-secours a rapidement retrouvé sa trace dans les rues de la capitale. Au cours de sa fuite, l’homme s’est débarrassé de deux sacs. À l’intérieur, les policiers ont découvert sept ordinateurs professionnels volés dans les bureaux du ministère de la Santé. Un nécessaire de crochetage a également été retrouvé parmi ses affaires.

Le suspect interdit de séjour à Paris

L’homme a été interpellé puis placé en garde à vue. Selon les premiers éléments recueillis, il faisait déjà l’objet d’une interdiction de paraître à Paris dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Le motif de cette mesure judiciaire n’a pas été précisé. Les enquêteurs devront désormais déterminer les circonstances exactes de son intrusion dans le ministère, ainsi que les raisons pour lesquelles la porte de secours était accessible au moment des faits.