La zone euro affiche une croissance de 0,4 % au deuxième trimestre 2026

La zone euro enregistre une croissance de 0,4% au deuxième trimestre 2026, dépassant les attentes des économistes. L'Irlande se distingue avec une hausse de 3,9%, tandis que d'autres pays comme l'Autriche et la Belgique stagnent. Les grandes économies, dont l’Allemagne et la France, affichent des progrès modestes de 0,2%.

Le PIB de la zone euro a progressé de 0,4% au deuxième trimestre 2026, selon une estimation préliminaire d’Eurostat, dépassant les prévisions des économistes et atteignant son rythme le plus élevé depuis le premier trimestre 2025.

Les vingt et un pays de la zone euro ont enregistré une croissance collective supérieure aux attentes. Les économistes tablaient sur une hausse de 0,2% ; le résultat final est deux fois plus élevé. Sur un an, le PIB de la zone euro a augmenté de 1,0%, tandis que l’Union européenne dans son ensemble affiche une progression de 1,2%.

Les performances nationales divergent toutefois considérablement. L’Irlande se distingue avec une croissance trimestrielle de 3,9%, un chiffre que les économistes invitent à interpréter avec prudence : la présence massive de multinationales ayant établi leur base européenne dans le pays rend ses statistiques particulièrement volatiles. La Lituanie suit avec 1,7% de croissance. À l’opposé, l’Autriche et la Belgique n’ont enregistré aucune progression durant la période.

Les grandes économies du bloc ont affiché des gains modestes mais stables, malgré les perturbations économiques liées à la guerre entre les États-Unis et l’Iran. L’Allemagne, la France et l’Italie ont chacune progressé de 0,2% sur le trimestre. L’Espagne, qui figure parmi les économies les plus dynamiques de la zone depuis plusieurs années, a signé une hausse de 0,7%.