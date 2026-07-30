La consommation des ménages français progresse de 0,4 % en juin, portée par les dépenses d'énergie

En juin, les dépenses des ménages français augmentent de 0,4%, principalement poussées par la consommation d'énergie en raison d'une chaleur record. Cependant, malgré cette hausse, la consommation d'énergie diminue sur le trimestre, tout comme les dépenses alimentaires, tandis que les biens manufacturés connaissent une légère progression générale.

Les dépenses de consommation des ménages en France ont augmenté de 0,4% en juin, selon les dernières données publiées par l’Insee. Cette progression est principalement liée à la hausse des dépenses énergétiques, dans un contexte marqué par un épisode de chaleur exceptionnel. Le mois de juin 2026, présenté comme le plus chaud jamais enregistré dans l’Hexagone, a entraîné une consommation accrue d’électricité, notamment pour l’utilisation des systèmes de climatisation et de rafraîchissement.

L’Insee a par ailleurs révisé ses chiffres du mois de mai, ramenant la hausse de la consommation à 0,3%, contre 0,5% estimé initialement. En juin, les dépenses consacrées à l’énergie ont progressé de 1,4%, soutenues également par un rebond des achats de carburant sans plomb, tandis que les dépenses alimentaires ont enregistré une légère amélioration.

Des tendances contrastées selon les secteurs

Malgré cette progression mensuelle, la consommation d’énergie demeure orientée à la baisse sur l’ensemble du deuxième trimestre (-1,7%), conséquence de la diminution des achats de carburant liée à la hausse des prix provoquée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les dépenses alimentaires restent également en recul sur la période (-0,3%), même si certains produits, notamment les boissons, ont bénéficié d’un regain de consommation en juin.

À l’inverse, les achats de biens manufacturés ont légèrement diminué sur le mois (-0,2%). Le secteur de l’habillement est particulièrement concerné avec une baisse de 1,4% après une hausse enregistrée en mai. Sur l’ensemble du deuxième trimestre, la consommation de biens fabriqués reste toutefois en légère progression (+1%), traduisant une activité plus soutenue qu’en début d’année.