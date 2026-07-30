Morbihan : deux suspects en garde à vue après plusieurs incendies volontaires

Deux hommes sont en garde à vue dans le Morbihan, soupçonnés d'incendies volontaires à Vannes et Larmor-Plage. Les interpellations, rendues possibles grâce à des témoins, surviennent alors qu'une vigilance est recommandée en raison des exigences estivales. Bien que les incendies aient principalement touché des sous-bois, la préfecture souligne leur gravité.

Deux hommes ont été placés en garde à vue dans le Morbihan, soupçonnés d’être impliqués dans plusieurs départs de feu volontaires survenus ces derniers jours à Vannes et Larmor-Plage. Les interpellations ont été annoncées par la préfecture, qui salue la mobilisation des forces de l’ordre et des services de secours dans un contexte de risque élevé d’incendies en raison des fortes chaleurs et de la sécheresse.

À Vannes, un premier suspect a été identifié grâce aux témoignages de personnes présentes au moment des faits, permettant une intervention rapide des policiers avec l’appui des sapeurs-pompiers. À Larmor-Plage, un second homme a été arrêté dans la nuit alors qu’il se trouvait à proximité de plusieurs départs de feu successifs. Les deux individus étaient toujours entendus par les enquêteurs au moment de l’annonce de leur garde à vue.

Les autorités appellent à maintenir la vigilance

Selon le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Morbihan, les incendies ont principalement touché des sous-bois et n’ont pas provoqué de dégâts majeurs. Les fumées ont néanmoins été visibles à plusieurs kilomètres, jusqu’à la presqu’île de Quiberon.

La préfecture rappelle que les incendies volontaires constituent des infractions particulièrement graves en raison des risques qu’ils font peser sur la population, les secours et l’environnement. Les autorités remercient les habitants dont les signalements ont facilité les interpellations et invitent la population à continuer de signaler immédiatement tout comportement suspect aux forces de l’ordre ou aux services de secours afin de prévenir de nouveaux départs de feu.