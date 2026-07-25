La justice examine en urgence les conditions de détention à la prison de Fresnes

Le tribunal administratif de Melun examine une requête de l'Observatoire international des prisons concernant les conditions de détention à Fresnes, jugées indignes. L'établissement fait face à des problèmes de surpopulation, d'hygiène et de violences. Une décision devrait être rendue rapidement sur les mesures d'urgence demandées.

Le tribunal administratif de Melun s’est penché en urgence sur une requête déposée par l’Observatoire international des prisons (OIP), qui demande des mesures immédiates pour mettre fin aux conditions de détention jugées indignes au centre pénitentiaire de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Cette démarche fait suite aux recommandations formulées début juillet par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui avait alerté sur plusieurs atteintes aux droits fondamentaux des détenus.

Soutenue par le Conseil national des barreaux, l’Association des avocats pénalistes et l’association Avocats pour la défense des droits des détenus, l’OIP réclame 28 mesures d’urgence. Elles concernent notamment l’hygiène des cellules, la lutte contre les nuisibles, l’état des équipements, les fouilles à nu, les violences dénoncées à l’encontre de certains surveillants et les conditions d’accès aux promenades.

Des conditions de vie dénoncées comme indignes

Lors de l’audience, les avocats de l’OIP ont décrit un établissement confronté à de nombreuses défaillances. Ils ont évoqué des infiltrations d’eau, des moisissures, des sanitaires insuffisamment cloisonnés, un manque de produits d’entretien et de linge de lit, ainsi que des repas servis dans des barquettes parfois détériorées. L’absence de réfrigérateurs dans certaines cellules favoriserait également la prolifération de rats.

Les requérants ont aussi dénoncé une infestation persistante de punaises de lit, certains détenus subissant, selon eux, plus de 150 piqûres par mois. Ils critiquent également le recours fréquent aux fouilles intégrales, estimant qu’elles seraient pratiquées sans justification individuelle suffisante.

L’administration met en avant les travaux engagés

Le directeur de la prison, Christophe Loy, a reconnu que l’établissement faisait face à une surpopulation carcérale importante, avec un taux d’occupation de 169 %. Il a toutefois souligné que plusieurs actions avaient déjà été engagées, notamment la rénovation de centaines de cellules, des opérations de dératisation et de traitement contre les punaises de lit, la réparation de fuites ainsi que le renouvellement d’une partie du mobilier.

L’administration pénitentiaire estime cependant que certaines demandes nécessitent des travaux lourds, difficilement réalisables dans un établissement accueillant plus de 2 000 détenus. Le tribunal administratif doit désormais se prononcer rapidement sur les mesures d’urgence réclamées. Sa décision est attendue au plus tard lundi après-midi.