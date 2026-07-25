Trump a changé d’avion en Turquie après une menace de proxies iraniens

Donald Trump change d'avion à Ankara après avoir reçu des alertes sur une menace crédible de groupes armés iraniens. Initialement, il a voyagé sur un jet qatari, moins protégé, mais a finalement regagné les États-Unis à bord de l'ancien Air Force One, garantissant une sécurité renforcée en réponse à ce risque.

Donald Trump a quitté Ankara à bord de l’ancien Air Force One après que des responsables américains ont établi l’existence d’une menace crédible émanant de forces supplétives iraniennes visant le président et son appareil.

La menace a été identifiée pendant que Donald Trump participait au sommet de l’Otan à Ankara. Le président américain avait fait le voyage vers la Turquie à bord du Boeing 747-8 offert par le Qatar, un appareil que Trump lui-même a reconnu ne pas disposer des mêmes systèmes de défense avancés que l’ancien Air Force One.

Face à ce risque jugé crédible, les autorités américaines ont décidé de faire changer le président d’avion avant son départ. C’est donc sur l’ancien appareil présidentiel, mieux équipé sur le plan défensif, que Trump a regagné les États-Unis.

Cette information a été rapportée en premier par le New York Times. Elle met en lumière les interrogations persistantes autour du jet qatari, dont l’acceptation par l’administration Trump avait déjà suscité des critiques, notamment en raison de l’absence de protections équivalentes à celles de l’appareil officiel.