Frappe russe sur le consulat letton à Sloviansk, six civils tués

Une attaque russe a touché vendredi le consulat honoraire de Lettonie dans la ville ukrainienne de Sloviansk, tuant au moins six civils et faisant des dizaines de blessés. La cheffe de la diplomatie lettone a exprimé son indignation, tandis que l’UE et les pays baltes ont multiplié les condamnations.
La ministre lettone des Affaires étrangères, Baiba Braze, a confirmé « avec indignation » que des bombes aériennes guidées russes avaient frappé le consulat honoraire de Lettonie à Sloviansk, dans la région du Donbass. Le consul honoraire, Oleksandr Pavenko, n’a pas été blessé dans l’attaque, selon le diffuseur public letton LTV Zinu dienests.
« La Russie peut détruire des bâtiments, pas la volonté de l’Ukraine ni le soutien de la Lettonie », a déclaré Baiba Braze, précisant avoir informé ses homologues de l’UE et de l’OTAN ainsi que les organisations internationales. Le président letton Edgars Rinkevics a qualifié l’attaque de « crime de guerre » et réaffirmé le soutien de Riga à Kiev.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé le bilan et précisé que la frappe avait endommagé « des habitations ordinaires, le bâtiment du consulat et des véhicules ». Il a profité de l’occasion pour rappeler l’urgence des livraisons d’armements : « Les intercepteurs pour les systèmes Patriot sont la priorité numéro un », a-t-il insisté, soulignant que « la protection des vies dépend aussi » des partenaires de l’Ukraine.
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a dénoncé une « violation flagrante du droit international » et appelé à de « fortes réactions internationales ».
Du côté européen, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et fustigé le « mépris total de la Russie pour la diplomatie ». « La Russie est en train de perdre la guerre qu’elle a déclenchée et cible de plus en plus les civils dans une tentative désespérée de briser le moral de l’Ukraine », a-t-elle affirmé. Le président du Conseil européen, António Costa, a condamné « fermement » ce qu’il a qualifié d’« acte grave et inacceptable ».
Les pays baltes ont réagi avec la même fermeté. Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Kęstutis Budrys, a assuré que ces frappes ne « briseront pas le courage » du peuple ukrainien. Son homologue estonien, Margus Tsahkna, a parlé d’une « attaque délibérée » contre les Ukrainiens et les représentations diplomatiques européennes, prévenant que « la pression va s’intensifier ».
Ce n’est pas la première fois qu’une installation diplomatique européenne est visée en Ukraine. En août dernier, des frappes sur Kiev avaient « gravement endommagé » les bureaux de l’UE, faisant au moins 17 morts parmi les civils.
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