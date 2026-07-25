Frappe russe sur le consulat letton à Sloviansk, six civils tués

Une attaque aérienne russe a frappé le consulat honoraire de Lettonie à Sloviansk, causant la mort de six civils et des blessés. Les autorités latviennes, ukrainiennes et européennes condamnent fermement cette action, considérée comme un crime de guerre et une violation du droit international, tandis que des appels à des réactions internationales se multiplient.

Une attaque russe a touché vendredi le consulat honoraire de Lettonie dans la ville ukrainienne de Sloviansk, tuant au moins six civils et faisant des dizaines de blessés. La cheffe de la diplomatie lettone a exprimé son indignation, tandis que l’UE et les pays baltes ont multiplié les condamnations.

La ministre lettone des Affaires étrangères, Baiba Braze, a confirmé « avec indignation » que des bombes aériennes guidées russes avaient frappé le consulat honoraire de Lettonie à Sloviansk, dans la région du Donbass. Le consul honoraire, Oleksandr Pavenko, n’a pas été blessé dans l’attaque, selon le diffuseur public letton LTV Zinu dienests.

« La Russie peut détruire des bâtiments, pas la volonté de l’Ukraine ni le soutien de la Lettonie », a déclaré Baiba Braze, précisant avoir informé ses homologues de l’UE et de l’OTAN ainsi que les organisations internationales. Le président letton Edgars Rinkevics a qualifié l’attaque de « crime de guerre » et réaffirmé le soutien de Riga à Kiev.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé le bilan et précisé que la frappe avait endommagé « des habitations ordinaires, le bâtiment du consulat et des véhicules ». Il a profité de l’occasion pour rappeler l’urgence des livraisons d’armements : « Les intercepteurs pour les systèmes Patriot sont la priorité numéro un », a-t-il insisté, soulignant que « la protection des vies dépend aussi » des partenaires de l’Ukraine.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a dénoncé une « violation flagrante du droit international » et appelé à de « fortes réactions internationales ».

Du côté européen, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et fustigé le « mépris total de la Russie pour la diplomatie ». « La Russie est en train de perdre la guerre qu’elle a déclenchée et cible de plus en plus les civils dans une tentative désespérée de briser le moral de l’Ukraine », a-t-elle affirmé. Le président du Conseil européen, António Costa, a condamné « fermement » ce qu’il a qualifié d’« acte grave et inacceptable ».

Les pays baltes ont réagi avec la même fermeté. Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Kęstutis Budrys, a assuré que ces frappes ne « briseront pas le courage » du peuple ukrainien. Son homologue estonien, Margus Tsahkna, a parlé d’une « attaque délibérée » contre les Ukrainiens et les représentations diplomatiques européennes, prévenant que « la pression va s’intensifier ».

Ce n’est pas la première fois qu’une installation diplomatique européenne est visée en Ukraine. En août dernier, des frappes sur Kiev avaient « gravement endommagé » les bureaux de l’UE, faisant au moins 17 morts parmi les civils.