CULTURE Musique

Teddy Swims annonce sa première date à Paris Bercy

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

Teddy Swims annonce sa première date à Paris Bercy
Teddy Swims annonce sa première date à Paris Bercy

Le chanteur américain Teddy Swims se produira pour la première fois de sa carrière à Paris Bercy, le mardi 30 mars 2027, dans le cadre de sa nouvelle tournée européenne baptisée The Ugly Tour. Cette date unique dans la capitale française s’inscrit dans un parcours de dix-neuf concerts à travers l’Europe.

Une tournée qui s’achèvera à Londres

Sa venue à Paris Bercy marque une étape symbolique pour l’artiste, qui investit pour la première fois cette salle emblématique du 12e arrondissement parisien, référence des grandes tournées internationales.

Une billetterie qui s’ouvre dès la fin du mois

La prévente réservée aux fans inscrits sur les canaux officiels de l’artiste ouvre le 29 juillet à 10 heures, suivie le lendemain par la prévente propre à la salle de Paris Bercy ainsi que par celle de Live Nation, toutes deux programmées à la même heure. La mise en vente générale des billets doit quant à elle débuter le 31 juillet à 10 heures.

Cette annonce s’inscrit dans une actualité chargée pour l’artiste, dont la carrière a connu une ascension rapide depuis 2023, portée par une voix reconnaissable capable de naviguer entre ballades intimistes et morceaux plus rythmés.

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