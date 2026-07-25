Les Frères des écoles chrétiennes demandent pardon aux victimes et lancent un audit indépendant

Les Frères des écoles chrétiennes présentent leurs excuses aux anciens élèves victimes de violences et annoncent un audit indépendant pour faire la lumière sur les abus commis entre 1950 et 1990. Malgré des efforts de réparation, les victimes estimaient que davantage de mesures étaient nécessaires, y compris un fonds d'indemnisation de 100 millions d'euros.

La congrégation des Frères des écoles chrétiennes a présenté ses excuses aux anciens élèves victimes de violences physiques et sexuelles commises dans plusieurs établissements du réseau lasallien. Dans un communiqué, les responsables de la congrégation reconnaissent la gravité des faits et annoncent le lancement d’un audit indépendant destiné à faire toute la lumière sur les abus commis entre les années 1950 et le début des années 1990.

Les trente administrateurs des Frères des écoles chrétiennes de France et d’Europe disent ressentir « de la honte » face aux actes perpétrés par certains religieux. Ils affirment qu’aucun mot ne peut réparer les souffrances endurées, tout en demandant officiellement pardon aux victimes au nom de la congrégation, qui dirige aujourd’hui près de 150 établissements privés sous contrat.

Une commission indépendante chargée de faire toute la lumière

À compter du 1ᵉʳ août, une nouvelle gouvernance prendra ses fonctions et supervisera une « étude approfondie » confiée à une commission entièrement indépendante, dont aucun membre de la congrégation ne fera partie. Cette instance devra analyser les circonstances ayant permis à certains religieux de commettre des violences sur des élèves, parfois durant plusieurs années, sans être empêchés.

La congrégation prévoit également de recruter un expert laïc spécialisé dans la prévention des violences afin de renforcer ses dispositifs de protection et de prévention au sein de ses établissements.

Les victimes réclament une réparation plus importante

Le collectif d’anciens élèves à l’origine des révélations a salué l’annonce de cette commission tout en estimant que les excuses ne suffisent pas. Son président, Philippe Chemineau, affirme avoir recensé environ 300 victimes et demande la mise en place d’un fonds d’indemnisation de 100 millions d’euros destiné à réparer les préjudices subis.

La congrégation rappelle avoir créé dès 2014 une cellule d’écoute pour les victimes. Selon son avocat, 83 signalements ont été enregistrés, dont 78 ont déjà donné lieu à une indemnisation, pour un montant total de près de 2,8 millions d’euros, conformément aux recommandations de la Commission reconnaissance et réparation. Malgré ces démarches, les représentants des victimes estiment que le travail de reconnaissance et de réparation doit encore être approfondi.