Feux en Gironde : le gouvernement renforce les moyens avec 500 militaires supplémentaires

Le gouvernement déploie 500 militaires supplémentaires en Gironde pour lutter contre des incendies jugés « inédits », portant le total à plus de 1 000. Plus de 141 000 personnes ont été évacuées, et un plan blanc est activé dans les établissements de santé face à la dégradation de la qualité de l'air due aux fumées.

Face à l’ampleur des incendies qui ravagent la Gironde et les Landes, le gouvernement a annoncé un important renforcement des moyens déployés sur le terrain. À l’issue d’une cellule interministérielle de crise, le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué que plus de 500 militaires supplémentaires rejoindraient les opérations de lutte contre les flammes, portant les effectifs engagés à plus de 1 000 militaires en appui des sapeurs-pompiers.

Le gouvernement a également décidé d’acheminer 1,5 million de masques FFP2 vers la Gironde dès la nuit de vendredi afin de protéger les habitants et les personnels exposés aux importantes fumées dégagées par les incendies. Le plan blanc a par ailleurs été activé dans les établissements de santé pour faire face à une éventuelle montée en puissance des besoins médicaux.

Une situation jugée « inédite »

Selon le Premier ministre, les incendies atteignent désormais un « niveau inédit ». Plus de 141 000 personnes ont déjà été évacuées en Gironde et dans les Landes, tandis que le feu déclaré à Saumos a parcouru environ 14 000 hectares, détruisant des dizaines d’habitations et un camping. Les autorités procèdent à de nouvelles évacuations préventives autour du bassin d’Arcachon afin de protéger les populations menacées.

Les fumées provoquent également une forte dégradation de la qualité de l’air. Atmo Nouvelle-Aquitaine a signalé un épisode de pollution aux particules fines (PM₁₀) et recommande d’éviter toute exposition prolongée aux panaches de fumée, en particulier pour les personnes les plus vulnérables.

Des moyens renforcés pour contenir les feux

Les renforts militaires viendront épauler les sapeurs-pompiers dans les missions de protection des populations, de sécurisation des zones évacuées et d’appui logistique. Cette montée en puissance s’inscrit dans une mobilisation nationale exceptionnelle, alors que plusieurs incendies majeurs restent actifs dans le sud-ouest de la France.