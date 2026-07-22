Insolite - Il gagne 13 millions au Loto avec les numéros confiés par sa mère avant sa mort

Un couple de l’Oise a remporté 13 millions d’euros au Loto en jouant une combinaison liée à son histoire familiale. Les six numéros gagnants avaient été confiés au joueur par sa mère, décédée peu de temps avant le tirage. Les nouveaux multimillionnaires ont choisi de conserver leur anonymat.

Les numéros fétiches de sa mère

Le joueur n’a pas composé sa grille au hasard. Il a coché les numéros 13, 19, 24, 32 et 43, accompagnés du numéro Chance 2. Il s’agissait de la combinaison fétiche de sa mère. Avant sa disparition, celle-ci lui avait transmis ces chiffres. « Elle m’avait confié ses numéros », a expliqué le gagnant. En les jouant quelques semaines plus tard, il a décroché l’intégralité du jackpot mis en jeu lors du tirage du samedi 6 juin 2026.

Un jackpot porté de 10 à 13 millions d’euros

Le tirage initialement organisé à l’occasion de la Fête des mères avait eu lieu le samedi 30 mai. Une cagnotte exceptionnelle de 10 millions d’euros était alors proposée, mais aucun joueur n’avait trouvé les cinq bons numéros et le numéro Chance. Faute de gagnant au premier rang, le jackpot avait augmenté lors des tirages suivants pour atteindre 13 millions d’euros le 6 juin. Ce soir-là, une seule grille contenait la combinaison complète, permettant au couple picard de remporter la totalité de la somme.

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Une victoire découverte dans la plus grande discrétion

L’identité des gagnants n’a pas été dévoilée. Seule leur origine géographique est connue : ils vivent dans l’Oise. Le point de vente dans lequel le bulletin a été validé demeure également confidentiel, à la demande du couple. Cette discrétion doit leur permettre d’organiser leur nouvelle vie sans attirer l’attention. Le gain de 13 millions d’euros leur a désormais été remis, après les vérifications habituelles du ticket et de la combinaison gagnante.

Un déménagement et une nouvelle maison

Les deux gagnants ont déjà arrêté plusieurs projets. Ils souhaitent quitter leur région actuelle et s’installer ailleurs, dans une nouvelle maison. Ce départ doit leur offrir un nouveau cadre de vie et leur permettre de profiter de leur fortune loin de leur quotidien habituel. Le couple n’a communiqué ni la destination envisagée ni la valeur de la future propriété. Il entend prendre le temps de préparer son déménagement et de gérer prudemment les conséquences d’un gain aussi important.

Une partie des 13 millions destinée à des associations

Les nouveaux multimillionnaires ne comptent pas conserver l’intégralité de la somme pour leurs projets personnels. Ils souhaitent également effectuer des dons à des associations. Le choix des organismes et les montants qui leur seront attribués n’ont pas été précisés. Après avoir transformé les numéros de sa mère en une fortune de 13 millions d’euros, le gagnant veut ainsi consacrer une partie de cet argent à des actions solidaires.