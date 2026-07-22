— Équipe de France : Zinédine Zidane devrait être officiellement nommé mardi

Le passage de témoin entre Didier Deschamps et Zinédine Zidane se prépare à la Fédération française de football. La prise de fonction de l’ancien entraîneur du Real Madrid à la tête des Bleus devrait être officialisée mardi 28 juillet, avec un engagement prévu pour quatre ans, selon L’Équipe. La FFF travaille désormais aux dernières étapes de cette succession, après 14 années de mandat de Didier Deschamps. Une conférence de presse pourrait accompagner l’annonce, sans qu’elle soit nécessairement organisée le jour même de l’officialisation.

Une nomination attendue mardi 28 juillet

Après l’étude de plusieurs calendriers, la Fédération aurait retenu la date du mardi 28 juillet pour officialiser l’arrivée de Zinédine Zidane. L’agitation s’est intensifiée dans les bureaux de la FFF, boulevard de Grenelle, afin de préparer l’annonce et les conditions de sa prise de fonction. Le champion du monde 1998 deviendrait ainsi le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, un poste auquel son nom est régulièrement associé depuis son départ du Real Madrid en 2021. Zidane devrait s’engager pour quatre ans. Cette durée lui permettrait de diriger les Bleus jusqu’en 2030 et de préparer plusieurs grandes compétitions internationales avec un groupe renouvelé.

Des échanges réguliers avec Philippe Diallo

Les contours du futur encadrement se construisent depuis plusieurs mois. Zinédine Zidane échange régulièrement avec Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, afin de préparer son arrivée et de définir l’organisation de son staff. La FFF avait également envisagé de rendre hommage à Didier Deschamps pour marquer la fin de son long mandat. Le sélectionneur sortant n’aurait toutefois pas donné suite à cette proposition. Didier Deschamps avait pris les commandes de l’équipe de France en 2012. Il a notamment remporté la Coupe du monde 2018, atteint la finale de l’Euro 2016 et celle du Mondial 2022, avant de diriger une dernière fois les Bleus lors de la Coupe du monde 2026.

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Un staff largement renouvelé autour de Zidane

Le mois d’août devrait être consacré à la constitution définitive du nouvel encadrement. Celui-ci devrait être largement renouvelé et élargi afin de répondre aux exigences sportives, médicales et techniques de la sélection. Certains membres du futur staff pourraient ne prendre leurs fonctions qu’au début du mois de septembre. Zinédine Zidane disposerait ainsi de plusieurs semaines pour former son équipe avant le prochain rassemblement international. La composition précise de cet encadrement n’est pas encore arrêtée. Les discussions se poursuivent autour des différents postes et de la répartition des responsabilités.

Quatre matches de Ligue des nations dès la rentrée

Le nouveau sélectionneur devra rapidement préparer la prochaine échéance des Bleus. L’équipe de France disputera quatre rencontres de Ligue des nations entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre. Les Français se déplaceront en Turquie le 25 septembre, puis en Belgique le 28 septembre. Ils recevront ensuite l’Italie le 2 octobre, avant de retrouver la Belgique en France le 5 octobre. Ce calendrier laisserait environ deux mois à Zinédine Zidane pour installer ses méthodes, rencontrer les internationaux et effectuer ses premiers choix. La liste de son premier rassemblement sera donc très attendue, tout comme la composition de son nouveau staff.

La fin de l’ère Deschamps, le début de l’ère Zidane

L’officialisation attendue mardi mettra fin au plus long mandat de l’histoire de l’équipe de France. Didier Deschamps quitte une sélection qu’il a dirigée pendant 14 ans et avec laquelle il a remporté le deuxième titre mondial du football français. Zinédine Zidane s’apprête désormais à prendre sa succession. Après avoir marqué l’histoire des Bleus comme joueur, puis remporté trois Ligues des champions consécutives sur le banc du Real Madrid, il entame une nouvelle étape de sa carrière en devenant sélectionneur de l’équipe de France.