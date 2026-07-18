Équipe de France : Zidane prendra officiellement les commandes des Bleus le 1er septembre

Le calendrier de l’après-Didier Deschamps s’est précisé. Zinédine Zidane commencera officiellement son mandat de sélectionneur de l’équipe de France le 1er septembre 2026, selon les informations de L’Équipe. La date de l’annonce publique de son arrivée n’est pas encore arrêtée, mais celle de son entrée en fonctions figure déjà dans les documents échangés entre les différentes parties.

La petite finale marquera la fin de l’ère Deschamps

Didier Deschamps dirigera une dernière fois les Bleus ce samedi soir à Miami, lors de la petite finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre, programmée à 23h. Cette rencontre mettra un terme à son mandat à la tête de l’équipe de France. En poste depuis 2012, Deschamps quittera donc la sélection après cette ultime rencontre pour la troisième place. Son successeur est déjà connu : Zinédine Zidane prendra les commandes des Bleus, même si la Fédération française de football n’a pas encore annoncé la date exacte de sa présentation officielle.

Un contrat qui débutera le 1er septembre

Le 1er septembre a été retenu comme date de départ des contrats de Zinédine Zidane et des membres de son futur staff. L’ancien entraîneur du Real Madrid disposera ainsi de plusieurs semaines pour préparer son premier rassemblement et mettre en place son organisation. La composition précise de son encadrement n’a pas encore été communiquée. Les discussions contractuelles ont toutefois suffisamment avancé pour qu’une date de prise de fonctions soit désormais fixée. Cette arrivée marquera le retour de Zidane au premier plan, plus de cinq ans après son départ du Real Madrid en mai 2021. Depuis cette date, le champion du monde 1998 n’a entraîné aucun club, malgré plusieurs sollicitations et de nombreuses rumeurs autour de son avenir.

Quatre matches de Ligue des nations pour commencer

Zinédine Zidane débutera son mandat avec un calendrier particulièrement chargé. L’équipe de France disputera quatre rencontres de Ligue des nations entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre. Les Bleus se déplaceront d’abord en Turquie le 25 septembre, puis en Belgique le 28 septembre. Ils recevront ensuite l’Italie le 2 octobre avant de retrouver la Belgique le 5 octobre. Ces quatre matches constitueront les premiers rendez-vous du nouveau sélectionneur. Zidane aura un peu plus de trois semaines entre sa prise de fonctions officielle et le premier déplacement en Turquie pour choisir son groupe, constituer son staff définitif et préparer ses débuts.

L’annonce officielle encore attendue

La Fédération française de football doit maintenant déterminer le moment où l’arrivée de Zinédine Zidane sera officiellement présentée. Cette annonce pourrait intervenir après la petite finale face à l’Angleterre, une fois le mandat de Didier Deschamps définitivement terminé. La succession est néanmoins déjà organisée. Sauf changement de calendrier, Zinédine Zidane deviendra officiellement sélectionneur de l’équipe de France le 1er septembre, avant de diriger son premier match le 25 septembre en Turquie.