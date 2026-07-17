Mondial - L’arbitre de la finale Argentine-Espagne avait été arrêté lors d’une soirée avec cocaïne et armes

Slavko Vinčić dirigera dimanche la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne au New York New Jersey Stadium. L’arbitre slovène de 46 ans avait été interpellé six ans plus tôt en Bosnie-Herzégovine, lors d’une opération policière menée dans une propriété où de la cocaïne, des armes et des gilets pare-balles avaient été découverts. Il avait rapidement été libéré sans aucune poursuite après avoir été entendu comme témoin.

Une opération policière visant un réseau de prostitution

Les faits remontent au mois de mai 2020, dans une propriété située près de Bijeljina, au nord-est de la Bosnie-Herzégovine. La police avait investi les lieux dans le cadre d’une enquête portant sur un réseau présumé de prostitution, de trafic de drogue et de détention illégale d’armes. Neuf femmes et 26 hommes se trouvaient sur place au moment de l’intervention. Les policiers avaient découvert plusieurs paquets de cocaïne, 10 pistolets, de l’argent liquide et des gilets pare-balles. La soirée avait été présentée dans plusieurs médias comme une fête libertine organisée autour de personnes soupçonnées d’activités criminelles. Slavko Vinčić avait été conduit au commissariat avec les autres personnes présentes. Les enquêteurs avaient toutefois rapidement établi qu’il ne participait pas au réseau visé par l’opération. L’arbitre avait été interrogé comme témoin avant d’être remis en liberté. Aucune charge n’avait été retenue contre lui et aucune procédure judiciaire n’avait été ouverte à son encontre.

« Accepter cette invitation a été ma plus grande erreur »

Slavko Vinčić avait expliqué qu’il se trouvait en Bosnie-Herzégovine pour un rendez-vous professionnel et qu’il avait accepté une invitation à déjeuner sans connaître les autres personnes réunies dans la propriété.

« Je me suis retrouvé dans ce ranch par hasard. J’ai ma propre entreprise et j’étais en Bosnie-Herzégovine pour une réunion professionnelle. J’ai accepté une invitation à déjeuner, ce qui s’est révélé être ma plus grande erreur. Je le regrette », avait-il déclaré.

Il avait raconté avoir été assis à une table avec ses partenaires lorsque la police avait fait irruption. « Je n’ai rien à voir avec le groupe qui a été arrêté. Ils nous ont conduits au commissariat, nous ont interrogés comme témoins et, lorsqu’ils ont compris que nous ne connaissions pas ces personnes, nous avons pu partir », avait-il ajouté.

La Fédération slovène de football avait défendu l’arbitre, affirmant qu’il s’était retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Le responsable des arbitres slovènes avait confirmé que Vinčić n’était soupçonné d’aucune infraction et qu’aucune procédure n’avait été engagée contre lui.

De la soirée controversée aux plus grandes finales européennes

Cet épisode n’a pas interrompu la carrière internationale de Slavko Vinčić. Le Slovène a ensuite arbitré lors de l’Euro 2020, avant de diriger la finale de la Ligue Europa 2022 entre l’Eintracht Francfort et les Rangers. En 2024, l’UEFA lui avait confié la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund à Wembley. Quelques semaines plus tard, il avait également officié lors de la demi-finale de l’Euro entre la France et l’Espagne. Il avait ensuite participé à la Coupe du monde des clubs 2025 organisée aux États-Unis.

Trois rencontres dirigées pendant le Mondial

Slavko Vinčić a déjà arbitré trois rencontres depuis le début de la Coupe du monde 2026. Il a dirigé le match de groupes entre le Brésil et le Maroc, la rencontre entre la Jordanie et l’Algérie, puis le seizième de finale opposant le Mexique à l’Équateur. Pierluigi Collina lui a personnellement annoncé sa désignation pour la finale. Visiblement bouleversé, l’arbitre slovène a expliqué avoir tremblé en apprenant la nouvelle.

« D’abord, cela a été un choc. Puis le bonheur. Je tremblais. C’est un honneur incroyable d’obtenir une finale de Coupe du monde. C’est le rêve de tous les jeunes arbitres lorsqu’ils commencent leur carrière », a-t-il déclaré.

Le premier Slovène à arbitrer une finale mondiale

Slavko Vinčić deviendra le premier arbitre slovène à diriger une finale de Coupe du monde et le 23e homme à recevoir cette responsabilité depuis la création de la compétition. Il sera accompagné de ses compatriotes Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič comme arbitres assistants. Le Jordanien Adham Makhadmeh occupera le rôle de quatrième arbitre. L’Allemand Bastian Dankert sera chargé de l’assistance vidéo, avec le Colombien Nicolás Gallo et le Qatarien Khamis Al Marri. Six ans après avoir été conduit dans un commissariat au cours d’une opération policière spectaculaire avant d’être libéré sans poursuites, Slavko Vinčić sera au centre du terrain pour la finale entre l’Argentine de Lionel Messi et l’Espagne de Lamine Yamal.