— Mondial – Lionel Messi va devenir le deuxième joueur de l’histoire à disputer trois finales

Lionel Messi s’apprête à égaler un record que Cafu détient seul depuis 2002. Qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire renversante contre l’Angleterre, l’Argentine retrouvera l’Espagne dimanche 19 juillet. Sauf forfait de dernière minute, son capitaine deviendra le deuxième joueur de l’histoire à entrer sur le terrain lors de trois finales du Mondial.

Une troisième finale, 12 ans après la première

La première finale mondiale de Lionel Messi remonte à 2014, au Brésil. L’Argentine s’incline alors contre l’Allemagne après un but de Mario Götze en prolongation. Messi repart sans le trophée, malgré son titre de meilleur joueur de la compétition. Huit ans plus tard, au Qatar, l’attaquant argentin retrouve la finale face à la France. Auteur de deux buts lors d’un match spectaculaire conclu sur le score de 3-3, il transforme ensuite son tir au but et soulève pour la première fois la Coupe du monde après la victoire de l’Albiceleste. En 2026, à 39 ans, Messi va donc disputer une troisième finale face à l’Espagne. Il rejoint ainsi Cafu, seul footballeur ayant jusqu’à présent participé à trois finales de Coupe du monde.

Cafu, trois finales consécutives avec le Brésil

Le défenseur brésilien avait accompli cette performance lors de trois éditions consécutives : 1994, 1998 et 2002. Remplaçant au coup d’envoi en 1994, Cafu entre rapidement après la blessure de Jorginho et participe au sacre du Brésil contre l’Italie. Titulaire quatre ans plus tard, il connaît la défaite contre la France au Stade de France. En 2002, Cafu porte le brassard de capitaine et soulève le trophée après la victoire brésilienne contre l’Allemagne. Son bilan s’élève donc à deux Coupes du monde remportées en trois finales disputées.

Deux passes décisives pour renverser l’Angleterre

Lionel Messi n’a pas marqué lors de la demi-finale contre l’Angleterre, mais il joue un rôle déterminant dans la qualification argentine. Menée après l’ouverture du score d’Anthony Gordon à la 55e minute, l’Albiceleste pousse dans la dernière partie de la rencontre. Messi sert Enzo Fernández pour l’égalisation à la 85e minute. Dans le temps additionnel, le capitaine argentin délivre une nouvelle passe décisive à Lautaro Martínez, qui inscrit le but de la victoire. L’Argentine s’impose 2-1 et se qualifie pour une deuxième finale mondiale consécutive.

Un nouveau duel historique contre l’Espagne

La finale opposera l’Argentine, championne du monde en titre, à l’Espagne, qualifiée après sa victoire 2-0 contre la France. Messi tentera de remporter une deuxième Coupe du monde consécutive et d’égaler les deux sacres obtenus par Cafu lors de ses trois finales. L’Argentine peut également devenir la première sélection à conserver son titre mondial depuis le Brésil, vainqueur en 1958 puis en 1962. Pour Messi, cette rencontre pourrait constituer la dernière apparition en Coupe du monde d’une carrière internationale commencée dans la compétition en 2006.