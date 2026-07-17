Eure : une femme tuée par son ex-compagnon quatre ans après une première tentative de meurtre

Une femme de 30 ans, mère de deux enfants, a été tuée à Houlbec-Cocherel (Eure), dans ce qui est présenté comme un nouveau féminicide. Le principal suspect, son ancien compagnon âgé de 32 ans, est soupçonné de lui avoir porté plusieurs coups de couteau avant de se suicider quelques heures plus tard en se jetant d’une falaise au Château-Gaillard, aux Andelys. Les gendarmes ont découvert le corps de la victime mardi soir après avoir été alertés par son père.

Le procureur de la République d’Évreux a rappelé que la jeune femme avait déjà été victime d’une tentative de meurtre commise par le même homme en 2022. À l’époque, elle avait survécu après avoir réussi à s’enfuir de son appartement en sautant par une fenêtre pour se réfugier chez un voisin. Son compagnon avait ensuite tenté de mettre fin à ses jours avant d’être mis en examen pour tentative de meurtre par conjoint et placé en détention provisoire.

Un homme déclaré pénalement irresponsable

L’enquête menée après les faits de 2022 avait conclu que le suspect souffrait de troubles psychiatriques. En septembre 2023, la cour d’appel de Rouen l’avait déclaré pénalement irresponsable après ses aveux et avait ordonné son hospitalisation. Il avait ensuite été transféré, en janvier 2024, dans un établissement de santé de Mantes-la-Jolie afin de se rapprocher de sa famille.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer dans quelles conditions il a quitté cet établissement psychiatrique. Selon les premières auditions, la victime et son ancien compagnon avaient repris contact depuis plusieurs mois, malgré l’interdiction qui lui était faite d’entrer en relation avec elle. D’après leurs proches, ils envisageaient même de reprendre une vie commune, au moins de manière partielle. En 2024, 107 femmes ont été tuées en France par leur conjoint ou ex-conjoint, selon les données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes.