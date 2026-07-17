Université de Mayotte : des syndicats demandent à Emmanuel Macron une mise sous administration provisoire

Deux organisations syndicales de l’Université de Mayotte, la CGT Éduc’Action et Sup’Recherche-UNSA, ont adressé une lettre ouverte au président de la République afin d’alerter sur ce qu’elles présentent comme une grave crise de gouvernance au sein de l’établissement. Elles dénoncent une succession de dysfonctionnements administratifs, financiers et sociaux et demandent la mise sous administration provisoire de l’université, estimant que les mécanismes de contrôle actuels ne permettent plus de rétablir un fonctionnement normal.

Les syndicats sollicitent également une nouvelle mission indépendante de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche. Selon eux, la précédente mission, lancée en 2025, n’a pas pu aller à son terme en raison du passage du cyclone Chido. Ils demandent aussi que les conclusions de cette inspection soient rendues publiques ou, à défaut, transmises aux représentants du personnel.

Une gouvernance et un climat social contestés

Dans leur courrier, les organisations syndicales mettent en cause la gestion de l’établissement, évoquant notamment des interrogations sur la disparition de documents administratifs après la cyberattaque de 2023, des recrutements annulés par la justice, des soupçons de favoritisme, ainsi que plusieurs signalements adressés au procureur de la République. Elles dénoncent également un climat social dégradé, marqué par des plaintes pour harcèlement moral, la suspension de la directrice des ressources humaines, des difficultés de recrutement et l’absence de concours ITRF en 2026.

Les syndicats estiment que ces difficultés ont des conséquences directes sur les étudiants. Ils évoquent des mouvements sociaux récurrents, un encadrement insuffisant et rappellent que l’Université de Mayotte accueille près de 1 700 étudiants tout en ne comptant qu’un seul professeur des universités titulaire. À ce stade, ces accusations reflètent la position des organisations syndicales. La direction de l’Université de Mayotte n’a pas encore réagi publiquement à ces nouvelles demandes.