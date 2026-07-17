Forêt de Fontainebleau ravagée par les flammes : Emmanuel Macron lance une collecte de 2 millions d’euros

Après les incendies qui ont parcouru près de 2 000 hectares dans la forêt de Fontainebleau, Emmanuel Macron a annoncé la création d’un guichet unique destiné à collecter des fonds pour restaurer le massif après cette catastrophe. La campagne, ouverte aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités, prévoit un premier palier d’urgence fixé à 2 millions d’euros.

Un guichet unique pour centraliser les dons

Le chef de l’État a présenté cette initiative hier, lors de son déplacement au poste de commandement opérationnel installé à Noisy-sur-École, en Seine-et-Marne. Le dispositif est porté conjointement par la Fondation du patrimoine, l’Office national des forêts et la ville de Fontainebleau. « La Fondation du patrimoine, l’ONF et la ville de Fontainebleau vont lancer, dans les prochaines heures, un guichet unique pour permettre de collecter la solidarité nationale », a déclaré Emmanuel Macron devant les pompiers, les forces de l’ordre et les élus locaux mobilisés depuis le début des incendies. La collecte doit financer les opérations immédiates de sauvegarde et de sécurisation, puis les travaux nécessaires à la restauration des zones touchées. Elle permettra également de soutenir la protection de la biodiversité et l’adaptation du massif aux sécheresses, aux incendies et aux autres conséquences du dérèglement climatique.

Un premier objectif fixé à 2 millions d’euros

Le premier palier de la souscription nationale a été fixé à 2 millions d’euros. Cette somme doit permettre d’engager les interventions les plus urgentes, notamment la sécurisation des parcelles, l’évaluation de l’état des arbres, la protection des milieux naturels et la préparation des futures opérations de régénération. La campagne associe également le département de Seine-et-Marne, la région Île-de-France, la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau et le château de Fontainebleau. Les opérations seront conduites sous la responsabilité des spécialistes de l’ONF. Les parcelles ne seront pas systématiquement replantées de manière immédiate. L’état des sols, la capacité de régénération naturelle et les dégâts subis par chaque secteur devront d’abord être étudiés. Lorsque des plantations seront nécessaires, les essences retenues devront être mieux adaptées aux sécheresses, aux fortes températures et au risque croissant d’incendie.

Près de 2 000 hectares parcourus par les flammes

Les deux principaux incendies ont parcouru près de 2 000 hectares. Le feu déclenché dans le secteur de Noisy-sur-École et du massif des Trois-Pignons a touché environ 1 500 hectares, tandis que celui de la Faisanderie, à Fontainebleau, a concerné près de 450 hectares. Les feux ont été fixés mardi 14 juillet, mais la surveillance s’est poursuivie en raison des risques de reprises. Les opérations d’extinction, de traitement des lisières et de contrôle des points chauds ont mobilisé des centaines de pompiers pendant plusieurs jours. Au plus fort de la crise, environ 1 000 sapeurs-pompiers venus de plusieurs départements ont été engagés. Des militaires de la Sécurité civile et des sapeurs-pompiers de Paris ont également participé aux opérations. Quatre Dash, deux Canadair et plusieurs hélicoptères ont été déployés, une mobilisation aérienne d’une ampleur inédite en Île-de-France.

Une forêt emblématique profondément touchée

Le feu a atteint des secteurs particulièrement riches sur le plan écologique. La forêt de Fontainebleau bénéficie notamment de protections Natura 2000, du statut de réserve de biosphère de l’Unesco et de plusieurs réserves biologiques. Des centaines d’espèces animales et végétales ont été exposées aux flammes. Plusieurs oiseaux nicheurs, parmi lesquels l’alouette lulu, la fauvette pitchou, l’autour des palombes et l’engoulevent d’Europe, occupaient les secteurs touchés au moment des incendies. L’unique station de flûteau nageant connue dans la forêt de Fontainebleau a également été parcourue par le feu. Cette plante aquatique protégée fait partie des espèces qui devront faire l’objet d’une surveillance particulière au cours des prochains mois.

Replanter, sécuriser et mieux protéger le massif

Emmanuel Macron a appelé à une mobilisation durable pour restaurer la forêt et renforcer sa protection. « Je compte sur chacune et chacun pour pouvoir dès maintenant donner pour la forêt de Fontainebleau et nous permettre de faire le travail dans la durée, de replanter, de rebâtir et de continuer de nous améliorer aussi pour que cette forêt soit encore demain mieux protégée », a déclaré le président de la République. Les fonds récoltés doivent permettre de financer à la fois les interventions d’urgence et les travaux de long terme. La restauration comprendra la sécurisation des arbres fragilisés, le suivi de la régénération naturelle, la renaturation des zones détruites et, dans certains secteurs, la plantation de nouvelles essences. La remise en état concernera également les équipements touchés par les flammes et les dispositifs destinés à protéger la forêt contre de nouveaux départs de feu.

Une mobilisation nationale après un incendie exceptionnel

Emmanuel Macron a décrit les incendies de Fontainebleau comme un événement sans précédent pour le massif. Aucun décès n’a été recensé malgré l’ampleur des flammes et la proximité de plusieurs zones habitées, routes et infrastructures. Le chef de l’État a salué l’action des pompiers, des forces de l’ordre, des agents de l’ONF, des collectivités et des entreprises mobilisées sur le terrain. Il a également prévenu que la France connaissait en 2026 une pression exceptionnelle liée aux feux de forêt, la plus importante observée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La collecte nationale doit désormais accompagner la reconstruction écologique d’un massif fréquenté chaque année par des millions de visiteurs et considéré comme l’un des principaux patrimoines naturels français.