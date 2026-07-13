Incendie historique au sud de Paris : plus de 1.000 hectares ravagés à Fontainebleau

L’incendie qui ravage la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, continue de progresser ce lundi matin malgré l’importante mobilisation des secours. Plus de 1.000 hectares de végétation ont déjà été détruits, faisant de ce sinistre l’un des plus importants jamais enregistrés dans le secteur. Les flammes restent particulièrement actives sur plusieurs fronts, attisées par des conditions météorologiques défavorables. Les pompiers poursuivent leurs opérations pour tenter de contenir l’incendie et empêcher sa propagation vers les zones habitées.

Des Canadair engagés pour la première fois en Île-de-France

Face à l’ampleur du brasier, deux bombardiers d’eau Canadair ont été déployés. Ils doivent écoper directement dans la Seine, entre Chartrettes et Bois-le-Roi, avant d’effectuer des largages sur les secteurs les plus menacés. Il s’agit d’une première en Île-de-France. Les services de secours soulignent que jamais auparavant des Canadair n’avaient été engagés pour combattre un incendie dans la forêt de Fontainebleau. Les appareils viennent renforcer un dispositif déjà composé de nombreux sapeurs-pompiers, de moyens terrestres et d’autres aéronefs. Selon les secours, le feu demeure très intense sur son avant et sur ses flancs, ce qui complique les opérations d’extinction.

Habitants évacués et alerte sur les téléphones

Plusieurs habitations situées à proximité de la zone sinistrée ont été évacuées par mesure de précaution. Les autorités ont également déclenché le dispositif FR-Alert afin d’informer en temps réel les personnes présentes dans les secteurs exposés. Ce message d’urgence invite les habitants à éviter la zone, à respecter les consignes des autorités et à ne pas gêner les opérations de secours.

Le trafic ferroviaire toujours perturbé

Les conséquences de l’incendie touchent également les transports. Au départ de la gare de Lyon, des retards compris entre 30 et 40 minutes sont encore signalés ce lundi matin sur plusieurs liaisons. La veille, les perturbations avaient été bien plus importantes, avec des retards dépassant parfois cinq heures. Des milliers de voyageurs étaient restés bloqués en pleine période de départs en vacances, en raison de l’interruption du trafic provoquée par la proximité des flammes.

Une mobilisation qui pourrait durer

Les autorités restent extrêmement vigilantes alors que les conditions restent propices à la propagation du feu. Les moyens engagés demeurent considérables et les opérations devraient se poursuivre aussi longtemps que des foyers actifs menaceront la forêt et les secteurs voisins. Les secours appellent la population à éviter tout déplacement dans le périmètre concerné afin de faciliter le travail des équipes mobilisées sur cet incendie exceptionnel.