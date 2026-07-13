L’Allemagne finance l’achat de 50 000 drones de combat pour l’Ukraine

L’Allemagne finance l’acquisition de 50 000 drones d’attaque destinés à l’Ukraine, dans le cadre de l’un des plus importants achats de drones jamais réalisés par un gouvernement occidental au profit de Kiev, a indiqué une source proche du dossier à Reuters.

Cette commande porte sur des drones FPV (« First Person View »), baptisés Shrike, fabriqués par l’entreprise ukrainienne SkyFall. Les appareils seront équipés d’un logiciel développé par la société américaine spécialisée dans les technologies de défense Auterion. Selon cette dernière, le contrat représente une valeur d’environ 90 millions d’euros.

Une partie des drones a déjà été livrée à l’Ukraine, a précisé la source. Ces appareils sont conçus pour mener des attaques de précision sur le champ de bataille et s’inscrivent dans le renforcement du soutien militaire occidental à Kiev face à l’invasion russe.

Depuis le début de la guerre avec la Russie il y a plus de quatre ans, l’Ukraine a fait des drones un élément central de sa stratégie militaire. Le pays produit désormais des millions d’appareils chaque année et ses forces armées effectuent quotidiennement des milliers de frappes à l’aide de véhicules aériens sans pilote.

Ce nouveau financement allemand illustre l’importance croissante des drones dans le conflit. En soutenant l’acquisition de 50 000 drones d’attaque supplémentaires, Berlin renforce les capacités opérationnelles de l’Ukraine, alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts et que les technologies sans pilote occupent une place de plus en plus déterminante dans la guerre.