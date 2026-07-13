Vague de chaleur en Europe : plus de 10 000 décès supplémentaires recensés en quelques jours

La vague de chaleur exceptionnelle qui a frappé l’ouest de l’Europe à la fin du mois de juin a entraîné plus de 10 000 décès supplémentaires, selon des données officielles publiées par EuroMOMO, un réseau soutenu par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

D’après ces chiffres, plus de 9 000 des décès enregistrés concernent des personnes âgées de 65 ans et plus, une population particulièrement vulnérable aux épisodes de chaleur extrême. Les températures exceptionnellement élevées ont touché une grande partie de l’Europe occidentale, provoquant une hausse inhabituelle de la mortalité.

Les fortes chaleurs peuvent entraîner des coups de chaleur, mais aussi aggraver des maladies cardiovasculaires et respiratoires, augmentant considérablement le risque de décès chez les personnes les plus fragiles. Les autorités sanitaires rappellent régulièrement que les personnes âgées figurent parmi les catégories les plus exposées lors de tels épisodes climatiques.

« Un tel excès à cette période de l’année est inhabituel. C’est vraiment très élevé », a déclaré à Reuters Lasse Vestergaard, médecin-chef du Statens Serum Institut du Danemark, qui héberge EuroMOMO. Selon lui, il est difficile d’expliquer cette surmortalité autrement que par les températures extrêmes observées à la fin du mois de juin.

Les scientifiques estiment par ailleurs que cette vague de chaleur aurait été « pratiquement impossible » sans l’influence du changement climatique provoqué par les activités humaines. Selon eux, le réchauffement climatique rend les épisodes de chaleur extrême plus fréquents, plus longs et plus intenses, augmentant ainsi les risques sanitaires pour les populations européennes.