Espagne : une Britannique de 93 ans succombe à ses blessures, le bilan des incendies s’alourdit à 13 morts

Le bilan des violents incendies de forêt qui ont ravagé la province d’Almería, dans le sud-est de l’Espagne, s’est alourdi à 13 morts après le décès d’une ressortissante britannique de 93 ans, ont annoncé dimanche les autorités régionales. La victime est décédée à l’hôpital des suites de graves brûlures subies lors du sinistre.

Selon le gouvernement andalou, la nonagénaire avait été admise aux urgences vendredi matin avec des brûlures couvrant environ 20 % de son corps. Souffrant également de problèmes de santé préexistants, elle faisait partie des huit personnes hospitalisées après l’incendie, dont quatre étaient dans un état grave.

Le responsable régional des services d’urgence, Antonio Sanz, a présenté ses condoléances aux proches de la victime ainsi qu’aux familles des autres personnes décédées. Il a également indiqué que l’incendie, qui a détruit plus de 7 000 hectares dans la municipalité de Los Gallardos, était désormais maîtrisé, tout en appelant la population à rester vigilante face aux risques persistants.

Les autorités ont par ailleurs autorisé plus de 1 000 habitants évacués à regagner leur domicile. Malgré cette amélioration de la situation, les opérations de recherche se poursuivent dans les zones sinistrées.

La police scientifique espagnole a annoncé que deux nouvelles personnes avaient été officiellement déclarées disparues, portant leur nombre total à dix. Les enquêteurs collaborent avec les autorités françaises, britanniques et belges afin d’identifier d’éventuelles victimes étrangères. Les familles résidant à l’étranger peuvent désormais signaler la disparition de leurs proches et fournir des échantillons d’ADN dans leur pays de résidence, les autorités s’attendant à recevoir de nouveaux signalements dans les prochains jours.