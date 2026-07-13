Un journal iranien publie une liste de représailles visant Trump, Macron et Merz

Le quotidien ultraconservateur Hamshahri, proche du régime de Téhéran, a diffusé samedi soir un visuel présentant plusieurs dirigeants occidentaux comme des cibles à abattre en représailles à la mort d’Ali Khamenei.

Le quotidien ultraconservateur Hamshahri, proche du régime de Téhéran, a diffusé samedi soir un visuel présentant plusieurs dirigeants occidentaux comme des cibles à abattre en représailles à la mort d’Ali Khamenei.

Donald Trump et Benjamin Netanyahu figurent en tête de liste, leurs fronts marqués d’un viseur. Autour d’eux, sur ce montage publié par le journal municipal de Téhéran, apparaissent le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz en tenue de prisonnier, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le ministre de la Défense Pete Hegseth.

Le slogan accompagnant l’image ne laisse guère de place à l’ambiguïté : « La vengeance est inévitable. Les criminels emporteront dans la tombe le désir de mourir paisiblement. »

Cette publication intervient dans un contexte de rhétorique vindicative assumée par le nouveau pouvoir iranien. Mojtaba Khamenei, fils et successeur du guide suprême assassiné, a déclaré samedi depuis les funérailles de son père que « la vengeance est la volonté de notre peuple et elle doit inévitablement être accomplie ». Il a affirmé qu’une liste de cibles avait été établie, sans citer de noms : « Ces criminels, dont les noms figurent sur une liste, emporteront dans la tombe le souhait de mourir paisiblement dans leur propre lit. »

Ali Khamenei a été tué le 28 février, lors de la première journée d’une attaque conjointe américano-israélienne. Son fils lui a succédé à la tête du régime, mais n’a plus effectué d’apparition publique depuis le début du conflit.

Les services de renseignement israéliens avaient, selon CNN qui cite des sources anonymes, informé Washington de l’existence d’un plan iranien « concret » visant à assassiner Donald Trump. Le Wall Street Journal avait rapporté la même information.

L’Iran reproche par ailleurs à plusieurs États européens d’avoir indirectement soutenu les frappes en autorisant les avions militaires américains à traverser leur espace aérien, sans avoir cherché à condamner ni à empêcher les attaques contre son territoire.