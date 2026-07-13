Une délégation militaire américaine à Beyrouth pour accélérer le retrait israélien au sud du Liban

Des militaires américains ont entamé des discussions avec l’armée libanaise à Beyrouth sur la mise en œuvre des « zones pilotes » dans le sud du pays, dans le cadre du retrait israélien de ces secteurs.

Des militaires américains ont entamé des discussions avec l’armée libanaise à Beyrouth sur la mise en œuvre des « zones pilotes » dans le sud du pays, dans le cadre du retrait israélien de ces secteurs.

Une délégation militaire américaine s’est rendue à Beyrouth pour engager des pourparlers avec l’armée libanaise sur les modalités concrètes du retrait israélien d’une des « zones pilotes » situées dans le sud du Liban.

Ces discussions portent sur les conditions d’application d’un mécanisme que Washington pousse à mettre en place, visant à organiser progressivement le désengagement des forces israéliennes de territoires qu’elles occupent encore dans le sud du pays.

Le recours à des « zones pilotes » traduit une approche par étapes, destinée à tester les conditions de sécurité avant tout retrait plus large. Les États-Unis jouent dans ce dossier un rôle d’intermédiaire actif entre Beyrouth et Tel-Aviv.