Mahmoud Abbas annonce une élection présidentielle pour l’Autorité palestinienne début 2027

Le président de l’Autorité palestinienne, âgé de 90 ans, a publié un décret fixant un scrutin présidentiel au premier trimestre 2027, sans préciser s’il briguera un nouveau mandat.

Mahmoud Abbas a annoncé lundi l’organisation d’une élection présidentielle début 2027 en Autorité palestinienne. Le décret officiel a été publié par l’agence de presse Wafa. Le dirigeant palestinien, âgé de 90 ans, occupe ce poste depuis janvier 2005, date à laquelle il avait succédé à Yasser Arafat, premier président de l’Autorité palestinienne décédé quelques mois plus tôt. Mahmoud Abbas n’a pas indiqué s’il comptait se présenter à sa propre succession. Des élections législatives sont également prévues pour la fin de l’année 2027.

Un mandat de vingt ans sans scrutin

Ce scrutin interviendrait plus de vingt ans après la dernière élection présidentielle palestinienne. Mahmoud Abbas exerce donc son mandat depuis deux décennies sans renouvellement démocratique. Le contexte politique reste marqué par les tensions persistantes dans les territoires palestiniens et la division entre l’Autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à Gaza. L’annonce de cette élection pourrait constituer une tentative de relegitimation du pouvoir en place, mais les conditions de sa tenue restent incertaines.

Modalités et faisabilité incertaines

La publication de ce décret ne précise pas les modalités exactes du scrutin ni la date précise dans le premier trimestre 2027. Les observateurs s’interrogent sur la faisabilité réelle de ce vote, compte tenu du climat sécuritaire et de la fracture politique entre factions palestiniennes. Le silence de Mahmoud Abbas sur ses intentions personnelles alimente les spéculations quant à une éventuelle transition ou au contraire à une nouvelle candidature malgré son âge avancé.