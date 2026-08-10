Irak : l’ex-gouverneur de Saladin arrêté pour détournement de fonds publics

Ahmed al-Jubouri, ex-gouverneur de Saladin, est arrêté à Bagdad pour détournement de fonds publics dans le cadre de la campagne anticorruption du gouvernement irakien. Sa capture, accompagnée de celle d'un proche, s'inscrit dans un contexte de lutte accrue contre la corruption, soutenue par le Premier ministre Ali al-Zaidi.

Ahmed al-Jubouri, ancien gouverneur de la province de Saladin et secrétaire général d’un parti de la coalition au pouvoir, a été arrêté samedi à Bagdad dans le cadre de la campagne anticorruption menée par le gouvernement irakien.

L’arrestation d’Ahmed al-Jubouri, également connu sous le nom d’Abu Mazen, a été confirmée par plusieurs médias irakiens. Un haut responsable gouvernemental a indiqué à l’agence Iraqi News Agency que l’ancien élu est soupçonné d’avoir détourné des fonds liés à des contrats passés dans la province de Saladin. Le montant exact des sommes en cause n’a pas été communiqué.

Al-Jubouri a dirigé la province de Saladin entre 2013 et 2014, avant d’occuper le poste de ministre d’État aux Affaires provinciales de 2014 à 2015. Il est aujourd’hui secrétaire général du Parti des masses nationales, formation qui détient trois sièges au Parlement irakien et participe à la coalition gouvernementale. Ni lui ni son entourage n’ont réagi publiquement aux accusations portées contre lui. Le parti a toutefois publié sur Facebook une photo de l’intéressé accompagnée de la légende : « Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait pour les malades et les pauvres. »

Un homme d’affaires présenté comme un proche associé d’al-Jubouri, Mohammed al-Hajaf, a été arrêté simultanément dans la province de Saladin sous les mêmes chefs d’inculpation.

Ces arrestations interviennent quelques jours après que la Coalition de l’administration de l’État, qui regroupe les partis soutenant le gouvernement, a réaffirmé sa volonté de poursuivre la lutte anticorruption et d’appuyer les efforts du Premier ministre Ali al-Zaidi. Ce dernier a pris ses fonctions en début d’année sous la pression croissante de Washington, qui exige de Bagdad qu’il s’attaque à la corruption et désarme les groupes armés pro-iraniens ayant visé des installations américaines en Irak.

La dynamique judiciaire s’est accélérée en juin, lorsque les forces de sécurité ont arrêté 47 personnalités politiques, parlementaires et hauts fonctionnaires, entraînant la saisie de dizaines de millions de dollars. Al-Jubouri avait déjà été arrêté en novembre 2019 après la levée de son immunité parlementaire, dans une affaire liée à la construction de résidences universitaires à l’université de Tikrit. Il avait alors été libéré sous caution, selon les médias locaux.