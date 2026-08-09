Tour de France Femmes : Demi Vollering s’impose en solitaire à Nice et remporte son deuxième Tour

Demi Vollering s'impose en solitaire lors de la dernière étape du Tour de France Femmes 2026 à Nice, remportant ainsi son deuxième titre après sa victoire en 2023. Elle devance Kasia Niewiadoma de 1’18’’ et Elisa Longo Borghini, troisième à 4’29’’. Ce succès fait de Vollering la première à remporter deux fois l'épreuve.

Demi Vollering a remporté ce dimanche le Tour de France Femmes 2026. Déjà victorieuse de l’épreuve en 2023, la Néerlandaise de FDJ United-Suez a conclu cette édition de la meilleure manière possible en remportant en solitaire la 9e et dernière étape à Nice. Elle devance au classement général Kasia Niewiadoma, deuxième à 1’18’’, et Elisa Longo Borghini, troisième à 4’29’’. Porteuse du maillot jaune au départ de cette ultime journée, Vollering a résisté aux offensives répétées de Niewiadoma avant de passer elle-même à l’attaque à 15 kilomètres de l’arrivée. Une accélération décisive qui lui a permis de rejoindre seule la Promenade des Anglais et de décrocher à la fois l’étape et la victoire finale.

Niewiadoma tente tout pour renverser Vollering

La dernière étape promettait un duel direct entre les 2 principales candidates au maillot jaune. Kasia Niewiadoma ne comptait que 12 secondes de retard au classement général et devait donc faire exploser la course pour espérer renverser Vollering. La Polonaise de Canyon//SRAM a rapidement mis son équipe à contribution. Zoe Backstedt a notamment imprimé un rythme soutenu dans la deuxième ascension du col d’Èze, longue de 7,8 kilomètres à 5,9%, afin d’isoler la leader du Tour et de réduire les possibilités de contrôle de FDJ United-Suez. La stratégie a permis de durcir considérablement la course, mais Vollering est restée au contact. Niewiadoma a ensuite multiplié les accélérations dans la dernière partie de l’étape, sans parvenir à distancer sa rivale.

Vollering attend son moment puis attaque à 15 kilomètres de Nice

La décision s’est faite dans la dernière des 4 ascensions du col d’Èze, par le chemin du Vinaigrier et le col des Quatre Chemins, une montée de 6 kilomètres à 7,6%. Vollering est longtemps restée dans la roue de Niewiadoma. Avant le départ, la Néerlandaise avait résumé son état d’esprit par une formule : « La meilleure défense, c’est l’attaque. » Elle a finalement appliqué cette stratégie à 15 kilomètres de l’arrivée. Après avoir constaté que Niewiadoma avait dépensé énormément d’énergie dans ses différentes offensives, Vollering a placé son attaque. La Polonaise n’a pas été en mesure de répondre. La Néerlandaise s’est alors envolée seule vers Nice. Elle n’a plus été revue et a franchi la ligne d’arrivée en solitaire sur la Promenade des Anglais.

Un deuxième Tour de France après son sacre de 2023

Ce succès permet à Demi Vollering de remporter pour la deuxième fois le Tour de France Femmes, après sa première victoire finale en 2023. Elle devient ainsi la première coureuse à gagner 2 fois le Tour de France Femmes depuis le lancement de sa formule actuelle. Le maillot jaune avait changé de dimension la veille, lors de la 8e étape. L’offensive de Vollering dans le final lui avait permis de prendre les commandes du classement général et de commencer cette dernière journée avec 12 secondes d’avance sur Niewiadoma. La championne néerlandaise n’a donc pas simplement défendu son avantage dimanche. En remportant la dernière étape, elle a porté son avance finale à 1’18’’ et validé son deuxième succès sur la Grande Boucle.

Niewiadoma deuxième, Longo Borghini complète le podium

Kasia Niewiadoma termine deuxième du classement général à 1’18’’ de Vollering. La Polonaise, qui avait notamment tenté de faire basculer la course lors du passage au mont Ventoux vendredi, monte ainsi sur le podium du Tour de France pour la cinquième année consécutive. Elisa Longo Borghini prend la troisième place finale à 4’29’’. L’Italienne complète le podium après une dernière journée également marquée par la chute de Marlen Reusser à 58 kilomètres de l’arrivée. Sur l’étape, Paula Blasi prend la deuxième place derrière Vollering, tandis que Niewiadoma termine troisième.

Cédrine Kerbaol termine 6e du Tour

Côté français, Cédrine Kerbaol termine cette édition à la 6e place du classement général. La coureuse d’EF Education-Oatly a pris la 10e place de la dernière étape et a réussi à préserver sa position parmi les meilleures du Tour. Au terme de 9 étapes, Demi Vollering quitte donc Nice avec 2 récompenses majeures : une victoire en solitaire lors de l’ultime journée et un deuxième Tour de France Femmes, 3 ans après son premier sacre.