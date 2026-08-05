Tour de France Femmes : des soutiens-gorge rembourrés soupçonnés d’offrir un avantage aérodynamique

Une étonnante polémique secoue le Tour de France Femmes 2026. Plusieurs équipes ont alerté les commissaires sur l’utilisation présumée de soutiens-gorge volontairement rembourrés afin de modifier la silhouette des coureuses et de gagner quelques précieuses secondes grâce à une meilleure pénétration dans l’air. Face à ces soupçons, des contrôles vestimentaires supplémentaires ont été organisés mardi 4 août, avant le contre-la-montre de 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Les commissaires ont porté une attention particulière aux vêtements et aux accessoires susceptibles de changer artificiellement la morphologie des participantes.

Des rembourrages placés sous les combinaisons

Les accusations portent sur l’utilisation de soutiens-gorge plus volumineux ou de rembourrages ajoutés sous les combinaisons de contre-la-montre. Ces éléments formeraient une sorte de carénage au niveau de la poitrine, parfois qualifié de « chest fairing ». Le principe consiste à modifier la circulation de l’air autour du buste. En augmentant artificiellement le volume de la poitrine, le rembourrage pourrait réduire certaines turbulences et améliorer le flux d’air vers le bas du corps, notamment autour des cuisses. Plusieurs équipes auraient remarqué des différences inhabituelles entre la silhouette de certaines coureuses pendant les étapes classiques et celle observée lors des contre-la-montre. Elles ont demandé à l’organisation et à l’Union cycliste internationale de renforcer les vérifications.

Quelques secondes susceptibles de changer une course

Le gain paraît limité, mais il peut devenir décisif dans une discipline où les écarts se comptent régulièrement en secondes. Des simulations aérodynamiques évoquent une réduction de la résistance à l’air pouvant atteindre 3,6% dans certaines configurations, avec un bénéfice estimé jusqu’à environ 0,78 seconde par kilomètre. Sur un contre-la-montre de 20 à 30 km, un tel dispositif pourrait donc offrir plusieurs secondes d’avance. Une différence suffisante pour gagner une étape, prendre un maillot de leader ou modifier le classement général.

Une pratique interdite par le règlement

Le règlement de l’UCI interdit l’ajout d’accessoires non essentiels ayant pour fonction de modifier la morphologie d’un coureur. Les vêtements ne peuvent pas être transformés ou complétés dans le seul but d’obtenir un avantage aérodynamique. Cette règle concerne aussi bien les femmes que les hommes. Des coureurs ont déjà utilisé des bidons, des radios ou d’autres objets placés sous leur maillot afin de modifier la circulation de l’air autour du corps. Le rembourrage d’un soutien-gorge destiné à améliorer les performances entrerait dans la même catégorie. Une coureuse reconnue coupable pourrait recevoir une amende, être exclue de l’étape ou être disqualifiée, selon la nature de l’infraction et la décision des commissaires.

Des contrôles délicats à organiser

La vérification des tenues pose toutefois un problème particulier dans le peloton féminin. Les soutiens-gorge de sport présentent naturellement des formes, des épaisseurs et des niveaux de protection différents. La morphologie des participantes varie également, ce qui rend difficile l’identification immédiate d’un rembourrage ajouté pour des raisons aérodynamiques. Les contrôles doivent donc être organisés avec discrétion, dans un espace privé et dans le respect de l’intimité des coureuses. Marianne Vos a notamment jugé légitime de faire respecter le règlement, à condition que les inspections ne soient pas intrusives.

Aucune coureuse publiquement sanctionnée

À ce stade, aucune participante n’a été publiquement désignée comme ayant utilisé un soutien-gorge rembourré pour gagner du temps. Aucune sanction liée à cette pratique n’a non plus été annoncée après le contre-la-montre du 4 août. La polémique repose donc sur des soupçons formulés par plusieurs équipes et sur des observations effectuées lors de précédentes compétitions, notamment pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Les contrôles renforcés visaient à empêcher toute utilisation d’un dispositif interdit avant le départ. Sur la route, Marlen Reusser a remporté le contre-la-montre en 27 minutes et 30 secondes et s’est emparée du maillot jaune avec 14 secondes d’avance sur Demi Vollering. Aucun élément ne permet de relier sa victoire ou la performance d’une autre coureuse à l’utilisation d’un rembourrage interdit.

Le peloton réclame une règle appliquée à toutes et tous

Plusieurs responsables d’équipes demandent désormais des contrôles plus réguliers et identiques pour l’ensemble des compétitions. Certains regrettent que de telles vérifications n’aient pas été menées avec la même attention pendant le Tour de France masculin, alors que les techniques destinées à modifier la silhouette concernent également les hommes. L’affaire place l’UCI face à une question très concrète : distinguer un vêtement sportif normal d’un accessoire conçu pour améliorer artificiellement l’aérodynamisme, sans porter atteinte à l’intimité des athlètes. Pour le moment, la « triche au soutien-gorge » reste une pratique présumée, surveillée de près, mais sans coupable officiellement identifié.