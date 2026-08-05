SOCIÉTÉ Police-Justice

Valence : six jeunes blessés dans une fusillade au fusil d’assaut

Par

1 minute de lecture

Valence : six jeunes blessés dans une fusillade au fusil d’assaut
Valence : six jeunes blessés dans une fusillade au fusil d’assaut

Six personnes ont été blessées par balles mardi soir dans le quartier du Polygone, à Valence. Les victimes, cinq hommes et une femme âgés de 15 à 22 ans, se trouvaient réunies en groupe lorsque les tirs ont éclaté vers 22 h 30.

D’après les premiers éléments de l’enquête, une voiture se serait arrêtée à leur hauteur avant qu’un ou plusieurs occupants n’ouvrent le feu avec un fusil d’assaut. Le véhicule aurait ensuite immédiatement quitté les lieux. Parmi les six blessés, deux se trouvent dans un état grave et le pronostic vital de l’une des victimes est engagé.

Un véhicule incendié retrouvé à proximité

Un véhicule brûlé susceptible de correspondre à celui utilisé pendant l’attaque a été découvert quelques kilomètres plus loin. Les enquêteurs devront procéder à des constatations techniques pour établir son éventuelle implication et tenter de retrouver des traces permettant d’identifier les tireurs.

Le mobile de cette fusillade reste pour l’heure inconnu. Les investigations devront notamment déterminer si les victimes étaient directement visées et si cette attaque est liée à un règlement de comptes. Aucun suspect n’avait été interpellé dans l’immédiat.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une