Le chef présumé de la DZ mafia Mehdi Laribi arrêté en Algérie

L’un des principaux visages de la DZ Mafia est désormais entre les mains de la justice algérienne. Mehdi Laribi, surnommé « Tik » et présenté par les enquêteurs comme l’un des fondateurs et chefs présumés de la puissante organisation criminelle marseillaise, a été interpellé en Algérie à la fin du mois de juillet en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par la justice française. L’information, confirmée ce mercredi 5 août, marque une nouvelle étape dans la lutte contre le narcotrafic organisé.

Franco-Algérien originaire de Marseille, Mehdi Laribi était recherché depuis plusieurs années. Les autorités françaises le considèrent comme une cible prioritaire en raison de son rôle présumé dans la structuration et le développement de la DZ Mafia, organisation accusée d’être au cœur d’une grande partie des violences liées au trafic de stupéfiants dans la cité phocéenne. Selon les enquêteurs, il aurait notamment participé à la création du réseau et serait à l’origine de la guerre sanglante contre le clan rival des Yoda.

Son arrestation est intervenue le 31 juillet dans le cadre de l’opération « Octopus », vaste offensive judiciaire lancée par les autorités françaises contre la DZ Mafia. Après son interpellation, il a été placé sous contrôle judiciaire par les autorités algériennes. Les suites de la procédure dépendront désormais de la coopération judiciaire entre Alger et Paris.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a salué cette avancée, remerciant les autorités algériennes pour leur coopération avec le Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) et le parquet de Marseille. Cette arrestation est perçue comme un succès important dans la stratégie française visant à désorganiser les réseaux criminels qui pilotent le narcotrafic depuis l’étranger.

Si cette interpellation constitue un coup dur pour la DZ Mafia, les enquêteurs rappellent toutefois que l’organisation ne repose pas sur un seul homme. Le réseau fonctionne autour de plusieurs dirigeants et relais, dont certains sont déjà incarcérés tandis que d’autres demeurent en fuite. L’arrestation de Mehdi Laribi représente néanmoins l’un des plus importants succès obtenus contre cette organisation criminelle depuis le lancement des grandes opérations judiciaires visant le narcobanditisme marseillais.