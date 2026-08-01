Recruté sur TikTok, il transporte 158 kilos de cannabis avec un ours en peluche

Un homme a été condamné à trois ans de prison par le tribunal judiciaire de Toulouse après avoir été intercepté avec 158 kilos de cannabis dans son véhicule. Le conducteur, de nationalité albanaise, aurait été recruté sur TikTok pour effectuer ce convoi en échange d’une rémunération comprise entre 8 000 et 10 000 euros.

Les douaniers de Toulouse-Frouzins l’avaient contrôlé le 27 juillet sur l’autoroute A62, au volant d’un BMW X5 immatriculé en Allemagne. Trois valises et trois sacs de sport contenaient 104 kilos de résine et 54 kilos d’herbe de cannabis. Un ours en peluche géant était également installé sur la banquette arrière, donnant à ce transport une apparence insolite.

Un traceur dissimulé dans le véhicule

La fouille du SUV a aussi permis de découvrir un dispositif de géolocalisation caché dans l’aile gauche et 685 euros en espèces dans l’accoudoir central. Le traceur pouvait permettre au réseau de suivre le déplacement du chargement, mais aussi de surveiller le conducteur recruté pour l’acheminer.

Jugé quatre jours après son arrestation, l’homme a été condamné à trois ans d’emprisonnement avec maintien en détention et à une amende de 529 300 euros. La drogue, le véhicule et ses téléphones ont été confisqués. Cette affaire illustre l’utilisation croissante des réseaux sociaux par les trafiquants pour recruter rapidement des convoyeurs attirés par des promesses de gains importants.