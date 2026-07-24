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Airbus franchit une nouvelle étape avec un vol Toulouse-Melbourne de plus de 19 heures

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Airbus franchit une nouvelle étape avec un vol Toulouse-Melbourne de plus de 19 heures
Airbus franchit une nouvelle étape avec un vol Toulouse-Melbourne de plus de 19 heures

Airbus a réalisé avec succès un nouveau vol d’essai de son futur A350-1000ULR, un appareil spécialement conçu pour les très longues distances. L’avionneur européen a relié Toulouse à Melbourne en 19 heures et 12 minutes, une étape importante avant le lancement des futurs vols commerciaux sans escale entre l’Australie et le Royaume-Uni.

L’appareil, destiné à la compagnie australienne Qantas, a parcouru près de 16 900 kilomètres sans passagers. Ce vol s’inscrit dans le cadre du programme « Project Sunrise », qui ambitionne d’ouvrir les plus longues liaisons commerciales directes jamais exploitées.

Le projet Sunrise se rapproche de son lancement

Airbus prévoit de livrer le premier A350-1000ULR à Qantas en avril 2027. La compagnie australienne, qui a commandé douze exemplaires de cet avion, prévoit d’inaugurer la ligne Sydney-Londres environ six mois plus tard, offrant ainsi un vol direct entre les deux villes sans escale.

L’A350-1000ULR a été développé pour répondre aux exigences des très longs courriers grâce à une autonomie renforcée et une capacité accrue en carburant. Ce programme vise à réduire les temps de voyage et à supprimer les correspondances sur certaines des routes les plus fréquentées entre l’Europe et l’Australie.

Des itinéraires adaptés aux conditions météorologiques

Le trajet suivi lors de ce vol d’essai est passé par l’océan Indien, l’itinéraire généralement privilégié pour relier l’Europe à l’Australie. Toutefois, selon les saisons et les courants atmosphériques, les futurs vols commerciaux pourront emprunter une route différente, passant notamment au-dessus du Pacifique, du détroit de Béring et du Groenland afin d’optimiser la consommation de carburant.

Avec ce nouveau test concluant, Airbus confirme l’avancée de son programme destiné à repousser les limites de l’aviation commerciale. Si le calendrier est respecté, la liaison Sydney-Londres deviendra en 2027 le plus long vol commercial sans escale au monde, marquant une nouvelle étape dans le développement du transport aérien long-courrier.

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