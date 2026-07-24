Trenitalia s'impose en France et accélère la concurrence sur le marché de la grande vitesse

Trenitalia, présent en France depuis décembre 2021, s'affirme comme un concurrent majeur de la SNCF sur le marché de la grande vitesse. Avec un réseau en expansion et une fréquentation record, l'opérateur italien transforme le paysage ferroviaire, tout en affichant des ambitions européennes et en préfigurant une intensification de la concurrence.

Arrivée sur le marché français de la grande vitesse en décembre 2021 avec ses trains Frecciarossa, Trenitalia poursuit son développement à un rythme soutenu. En quelques années, l’opérateur italien, filiale du groupe Ferrovie dello Stato Italiane, est devenu le premier concurrent durable de la SNCF sur les lignes à grande vitesse françaises, en misant sur une stratégie d’expansion progressive et une montée en puissance de son offre.

Depuis son implantation, l’entreprise a considérablement élargi son réseau. Après le lancement de la liaison Paris-Milan, Trenitalia a renforcé ses dessertes entre Paris et Lyon, avant d’ouvrir la ligne Paris-Marseille en juin 2025. Depuis décembre 2025, elle assure jusqu’à 14 allers-retours quotidiens sur l’axe Paris-Lyon, auxquels s’ajoutent 2 allers-retours Paris-Milan et 4 allers-retours Paris-Marseille, soit 28 trajets quotidiens sur les principaux axes desservis.

Une croissance rapide portée par les voyageurs

Le développement commercial de Trenitalia s’accompagne d’une forte progression de sa fréquentation. Lors du bilan de ses quatre premières années en France, l’entreprise a annoncé avoir transporté plus de 4,7 millions de voyageurs, dont 1,8 million sur la seule année 2025, un niveau record depuis son arrivée sur le marché français.

Cette progression repose également sur un niveau élevé de satisfaction de la clientèle. Selon les enquêtes réalisées par l’entreprise en 2025, 97 % des voyageurs se déclarent satisfaits de leur expérience, 96 % recommanderaient le service à leurs proches et 93 % envisagent de voyager de nouveau avec Frecciarossa. Ces résultats confirment l’installation progressive de la marque dans les habitudes des voyageurs français.

La concurrence transforme le marché ferroviaire

L’arrivée de Trenitalia a profondément modifié le paysage ferroviaire français. Sur l’axe stratégique Paris-Lyon, la présence d’un concurrent a contribué à renforcer la pression concurrentielle, poussant les opérateurs à améliorer leurs services, à multiplier les offres promotionnelles et à accroître les fréquences. Les voyageurs bénéficient aujourd’hui d’un choix plus large qu’auparavant.

Malgré cette montée en puissance, la SNCF demeure largement dominante sur le marché national de la grande vitesse. Les données du ministère de la Transition écologique montrent qu’en 2024, les nouveaux entrants, dont Trenitalia et Renfe, représentaient encore moins de 1 % du marché français, mais leur développement progressif laisse entrevoir une intensification de la concurrence dans les prochaines années.

Des ambitions européennes confirmées

Trenitalia ne compte pas s’arrêter à ces premières lignes françaises. L’entreprise poursuit ses investissements et multiplie les partenariats afin d’étendre son réseau européen. Elle affiche également son ambition de développer davantage de liaisons internationales, tout en améliorant l’expérience client avec de nouveaux services, des solutions de paiement élargies et des partenariats touristiques.

Quatre ans après son arrivée en France, Trenitalia apparaît désormais comme un acteur incontournable de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. La hausse continue de son offre, le succès commercial de ses trains Frecciarossa et la progression constante de sa clientèle témoignent de l’installation durable de l’opérateur italien sur le marché français, où la concurrence devrait encore s’intensifier dans les années à venir.