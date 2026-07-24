Entrevue Droits humains

Le rappeur Mehdi Black Wind en détention au Maroc pour offense au Roi

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Le rappeur Mehdi Black Wind en détention au Maroc pour offense au Roi
Le rappeur Mehdi Black Wind en détention au Maroc pour offense au Roi

Arrêté le 13 juillet à l’aéroport de Rabat, le rappeur Mehdi Black Wind est poursuivi pour offense au Roi en vertu de l’article 179 du Code pénal marocain. Ses soutiens réclament sa libération.

Mehdi Black Wind n’a pas pu rejoindre la France où il réside. Le rappeur marocain, connu pour ses textes critiques sur les inégalités dans son pays, a été interpellé le 13 juillet à l’aéroport de Rabat alors qu’il s’apprêtait à embarquer. Depuis, il est maintenu en détention provisoire.

Le chef d’inculpation retenu contre lui est l’offense au Roi, une infraction prévue par l’article 179 du Code pénal marocain, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

Des manifestants ont pris la rue pour exiger sa remise en liberté, tandis que la mobilisation de ses soutiens se poursuit sur les réseaux sociaux. L’affaire relance le débat sur les limites de la liberté d’expression artistique au Maroc.

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