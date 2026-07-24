La France menacée par une quatrième canicule dès le 29 juillet. La chaleur pourrait durer en août

À partir du 29 juillet, une nouvelle canicule menace la France avec des températures pouvant dépasser 40°C dans certaines régions. Ce phénomène, favorisé par des conditions météorologiques particulières, pourrait persister jusqu'au début août, aggravant une sécheresse déjà sévère et augmentant le risque d'incendies.

Après un bref rafraîchissement attendu durant le week-end, les températures devraient brutalement repartir à la hausse sur une grande partie de la France. Une masse d’air particulièrement chaude remonterait depuis l’Espagne et l’Afrique du Nord à partir du mardi 28 juillet, avec un épisode susceptible d’atteindre les seuils caniculaires dès le mercredi 29 juillet.

Le mercure va bondir en seulement 48h

Le changement devrait être rapide. Les températures pourraient gagner entre 5 et 10°C en deux jours sous l’effet d’un flux de sud à sud-ouest. Une dépression positionnée sur l’Atlantique favoriserait la remontée de l’air brûlant tandis que les hautes pressions résisteraient sur l’Europe occidentale.

À environ 1 500 mètres d’altitude, la masse d’air pourrait atteindre 24 à 26°C, des valeurs exceptionnellement élevées pour la France. Au sol, la chaleur progresserait d’abord par le Sud-Ouest et l’Ouest avant de gagner les régions centrales, l’Est et une partie du Nord.

Jusqu’à 38 ou 40°C du Sud-Ouest au Centre

Entre le mercredi 29 et le vendredi 31 juillet, les 35°C pourraient être largement dépassés du Sud-Ouest jusqu’aux régions centrales. Des pointes comprises entre 38 et 40°C sont envisagées dans les zones les plus exposées, notamment entre le bassin aquitain, le Midi toulousain et le Centre.

La barre des 30°C pourrait également être franchie jusque dans le nord du pays. Les températures se situeraient parfois plus de 10°C au-dessus des normales entre le Sud-Ouest et le Nord-Est. Les nuits deviendraient également beaucoup plus chaudes, avec des minimales susceptibles de rester au-dessus de 20°C dans plusieurs villes.

Les trois quarts du pays pourraient être concernés

La chaleur la plus forte devrait couvrir une grande partie du territoire. Le Sud-Ouest, le Centre, la vallée du Rhône, la Bourgogne, le Grand-Est et certaines régions du Bassin parisien apparaissent parmi les secteurs les plus exposés.

Les côtes de la Manche pourraient conserver des températures plus supportables grâce à l’influence maritime. Le littoral méditerranéen pourrait également rester légèrement en retrait lorsque les vents marins se maintiennent, sans pour autant échapper aux fortes chaleurs.

Les prévisions les plus extrêmes évoquent localement plus de 40°C, mais ces valeurs restent très incertaines. Le modèle européen présente actuellement des températures moins élevées que certains scénarios américains, avec des écarts pouvant dépasser 8 à 10°C pour une même ville et une même journée.

Une chaleur susceptible de durer jusqu’au début du mois d’août

La principale incertitude concerne la durée de l’épisode. Une dégradation orageuse pourrait repousser progressivement l’air chaud à partir du week-end des 1er et 2 août. Un autre scénario prévoit au contraire le maintien des hautes pressions, ce qui bloquerait la masse d’air brûlante sur la France.

Les tendances pour la semaine du 3 au 9 août conservent un signal très chaud sur une grande partie du pays. Une nouvelle pulsion pourrait prolonger la canicule ou provoquer un second pic après une courte accalmie orageuse. Certaines projections ne montrent aucune rupture franche avant le 6 août, mais cette échéance reste trop lointaine pour être affirmée avec certitude.

Une quatrième alerte après un début d’été hors normes

La France a déjà connu plusieurs épisodes de chaleur exceptionnels depuis la fin du printemps. Du 21 au 30 mai, une chaleur précoce et durable avait battu de nombreux records mensuels. Une canicule historique avait ensuite frappé le pays du 17 au 30 juin, avec une température moyenne nationale sur 24h atteignant pour la première fois 30°C les 24 et 25 juin.

Un troisième épisode avait débuté au début du mois de juillet. Des valeurs records avaient été enregistrées, avec 42,1°C à Saintes, 41,2°C à Narbonne, 40,9°C à Perpignan et 40,5°C à Royan. Les nuits avaient également été étouffantes, avec 27°C relevés à Nîmes et 25,9°C au Mans.

Une sécheresse extrême et un danger d’incendie renforcé

Cette nouvelle hausse des températures surviendrait sur des sols déjà extrêmement secs. Au 22 juillet, leur humidité avait atteint un niveau inédit aussi tôt dans l’été, inférieur à celui observé aux mêmes dates en 1976, 2022 et 2025.

Le retour d’une chaleur intense accélérerait encore le dessèchement de la végétation. Le danger d’incendie pourrait redevenir très élevé, voire extrême dans les régions exposées au vent, particulièrement dans le Sud-Ouest, le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône.

La qualification de canicule doit encore être confirmée

Le scénario d’une quatrième canicule se renforce, mais sa qualification définitive dépendra des températures réellement observées le jour et la nuit, de la durée de l’épisode et des seuils propres à chaque département.

Un passage bref à 38 ou 40°C peut rester un pic de chaleur s’il est suivi d’un rafraîchissement rapide. En revanche, plusieurs journées et nuits consécutives au-dessus des seuils sanitaires confirmeraient une nouvelle canicule. Les prévisions des prochains jours permettront de déterminer son étendue, son intensité et sa véritable durée.