France-Espagne : l’arbitre répond sèchement à Didier Deschamps après les critiques sur son arbitrage

Ivan Barton, l'arbitre salvadorien, répond aux critiques de Didier Deschamps après l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde. Il défend son parcours, affirmant que les commentaires ne l'affectent pas et que la qualité des arbitres ne dépend pas de leur nationalité. Pierluigi Collina soutient également la compétence des officiels sélectionnés.

Mis en cause par Didier Deschamps après l’élimination de l’équipe de France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde, Ivan Barton a répondu au sélectionneur français. L’arbitre salvadorien, âgé de 35 ans, assure que les critiques formulées après la victoire espagnole 2-0 ne l’ont pas affecté. Invité de l’émission Jorge Ramos y su banda, Ivan Barton a d’abord rappelé que chacun restait libre de juger sa prestation : « Non, absolument pas. Chacun a le droit d’avoir son opinion, quel que soit le sujet, donc non, pas du tout. »

« Aucun commentaire ne nous fera douter »

L’arbitre de la demi-finale a ensuite défendu son parcours et sa désignation pour une rencontre aussi importante. Sans attaquer directement Didier Deschamps, il a adressé une réponse ferme aux interrogations du sélectionneur français : « En vérité, nous savons ce que nous avons dû traverser, affronter, comment et pourquoi nous sommes arrivés jusqu’ici. Alors, aucun commentaire ne nous fera douter de la raison pour laquelle nous sommes ici. »

Ivan Barton estime ainsi que sa présence à ce niveau découle du travail accompli pendant plusieurs années et de la confiance accordée par les responsables de l’arbitrage international.

Didier Deschamps avait directement questionné son niveau

Après la défaite des Bleus, Didier Deschamps avait reconnu la responsabilité de son équipe avant de remettre publiquement en question le niveau de l’arbitre salvadorien : « C’est d’abord de notre faute. Après, je pose une question et je ne vais pas y répondre : est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? » Cette déclaration, prononcée au micro de M6, avait placé Ivan Barton au centre des critiques après l’élimination française. Le sélectionneur n’avait toutefois pas détaillé les décisions précises qu’il contestait.

Pierluigi Collina défend le niveau des arbitres de la FIFA

Ivan Barton a également reçu le soutien de Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage à la FIFA. L’ancien arbitre italien a défendu la qualité des officiels sélectionnés pour la compétition, estimant qu’ils appartenaient au plus haut niveau mondial. Le Salvadorien espère désormais que son parcours permettra à d’autres arbitres originaires de pays moins représentés dans les grandes compétitions d’obtenir leur chance : « Personnellement, je suis heureux et fier, mais je suis aussi conscient d’avoir accompli quelque chose de très important : prouver que le football et la passion pour ce sport existent aux quatre coins du monde, qu’importe le drapeau. »

« La qualité n’est pas liée à la nationalité »

Ivan Barton refuse que la valeur d’un arbitre soit jugée en fonction de son pays d’origine ou de la place occupée par celui-ci dans l’histoire du football : « La qualité des joueurs, mais aussi des arbitres ou des entraîneurs, n’est pas nécessairement liée à leur nationalité ou à la taille de leur pays d’origine. » L’arbitre salvadorien ne reviendra donc pas sur sa prestation face à la France. Malgré les critiques de Didier Deschamps, il affirme rester convaincu de sa légitimité à diriger une demi-finale de Coupe du monde.