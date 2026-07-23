Stéphane Bern lance deux nouveaux cahiers de vacances historiques

Stéphane Bern publie deux nouveaux cahiers de vacances cet été, l'un sur les rois et reines d'Europe et l'autre sur le village préféré des Français. Ces ouvrages, enrichis de jeux et d’anecdotes, visent à rendre l'histoire ludique pour tous, au-delà des collégiens et lycéens. Ils prolongent l'esprit pédagogique de ses émissions populaires.

L’animateur et passionné d’histoire Stéphane Bern publie cet été deux nouveaux cahiers de vacances, l’un consacré aux rois et reines d’Europe, l’autre au village préféré des Français, prolongeant une collection qui allie jeux et anecdotes historiques depuis plusieurs années.

Une transmission héritée des dîners familiaux

Interrogé par Le JDD, Stéphane Bern explique que son goût pour la transmission ludique de l’histoire lui vient de son enfance, où les repas de famille se transformaient en véritables séances de révision joyeuses. Il raconte qu’à table, on lui lançait des défis pour réciter les capitales d’Afrique, la liste des départements ou les chefs-lieux de canton, un exercice qu’il assure n’avoir jamais vécu comme austère mais au contraire comme gourmand.

Il précise que ce sont souvent les parents eux-mêmes qui l’encouragent à poursuivre cette entreprise, en lui témoignant leur attachement à ses émissions Secrets d’histoire, diffusées depuis de nombreuses années à la télévision et à la radio, dont ces cahiers de vacances prolongent l’esprit pédagogique et ludique.

Plus de cent jeux mêlant quiz et anecdotes

Chaque cahier propose plus de cent jeux variés, mots croisés, sudokus, énigmes et quiz, construits autour d’anecdotes surprenantes destinées à un public aussi bien néophyte que déjà connaisseur d’histoire. Stéphane Bern insiste sur le fait que ces cahiers ne s’adressent pas uniquement aux collégiens et lycéens, contrairement à l’image spontanément associée à ce format.

La collection compte déjà plusieurs titres parus les années précédentes, consacrés notamment à l’histoire générale, à la mythologie grecque ou aux plus beaux villages de France, confirmant le succès commercial de ce format éditorial pendant la période estivale.