Drancy victime d’une cyberattaque, la mairie refuse de payer la rançon

La mairie de Drancy a subi une cyberattaque le 3 juillet, paralysant plusieurs de ses services en raison d'un ransomware. Refusant de payer la rançon exigée, la municipalité alerte les habitants sur la vulnérabilité des données personnelles. Cette situation illustre une tendance préoccupante des cybermenaces ciblant les collectivités françaises.

La mairie de Drancy a été frappée par une attaque informatique le 3 juillet. Les services municipaux ont été paralysés par un ransomware, ce logiciel malveillant qui bloque l’accès aux données et réclame une somme d’argent pour les débloquer. Les pirates ont exigé le versement d’une rançon en bitcoins. La collectivité a refusé catégoriquement de céder au chantage. Jean-Christophe Lagarde, maire UDI de la commune, a informé les habitants via Facebook de cette attaque qui frappe directement l’administration locale.

Trois semaines après l’intrusion, plusieurs services municipaux fonctionnent toujours au ralenti. Les conséquences concrètes se font sentir au quotidien pour les usagers de la mairie. Les données personnelles des administrés pourraient avoir été compromises lors de cette offensive numérique, ce qui soulève des inquiétudes légitimes sur la protection des informations sensibles détenues par la ville.

Des services municipaux encore perturbés

La municipalité appelle désormais les habitants à renforcer leur vigilance. Elle recommande de modifier régulièrement leurs mots de passe, une précaution indispensable face aux risques de vol d’identité. Cette cyberattaque s’inscrit dans une série d’incidents similaires qui touchent de plus en plus de collectivités françaises, exposées à des menaces numériques croissantes malgré des budgets de sécurité informatique souvent limités.