Gard : un adolescent de 15 ans avoue le meurtre d’une octogénaire au Grau-du-Roi

Un adolescent de 15 ans a reconnu mercredi avoir tué une femme de plus de 80 ans au Grau-du-Roi, dans le Gard. Le parquet de Nîmes a confirmé les aveux du jeune homme, une semaine après la macabre découverte du corps de la victime à proximité d’un camping de la station balnéaire. L’enquête avait été ouverte immédiatement après la découverte du cadavre, mobilisant les services de police et de gendarmerie pour identifier l’auteur des faits.

Les circonstances du crime encore floues

Les circonstances précises du drame restent à éclaircir. Les enquêteurs cherchent notamment à établir le mobile de cet homicide et les conditions exactes dans lesquelles la victime a trouvé la mort. Le mineur, dont l’identité n’a pas été révélée, devrait être présenté à un juge des enfants dans les prochaines heures. Son placement en détention provisoire est envisagé compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.

Émotion dans la station balnéaire

Cette affaire suscite une vive émotion dans la commune du Grau-du-Roi, station balnéaire habituellement paisible du littoral gardois. Le maire et les habitants se disent choqués par la violence de cet acte, d’autant plus troublant qu’il implique un très jeune suspect. L’enquête se poursuit pour reconstituer précisément le déroulement des événements et comprendre ce qui a pu conduire à ce passage à l’acte dramatique.