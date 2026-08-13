Besançon : trois hommes grièvement blessés lors d’une fusillade à Planoise

Mercredi soir, trois hommes ont été grièvement blessés par balle dans le quartier de Planoise à Besançon. Les premières investigations évoquent un règlement de comptes possible lié au trafic de stupéfiants, tandis que les tireurs, qui ont utilisé des armes de guerre, sont actuellement recherchés. Les victimes demeurent hospitalisées et leur pronostic vital s'est stabilisé.

Trois hommes âgés de 19, 20 et 40 ans ont été grièvement blessés par arme à feu mercredi soir dans le quartier de Planoise, à Besançon. Leurs pronostics vitaux, initialement engagés, ne l’étaient plus jeudi matin, selon un nouveau bilan communiqué par le parquet. Les victimes se trouvaient devant une épicerie lorsqu’un véhicule transportant plusieurs personnes s’est approché. Ses occupants auraient alors ouvert le feu dans leur direction avant de prendre la fuite.

Deux armes différentes utilisées

Deux hommes de 20 et 40 ans ont été pris en charge par les secours vers 23 heures. La troisième victime, âgée de 19 ans, s’est rendue par ses propres moyens au CHU de Besançon. Les trois hommes restaient hospitalisés jeudi matin. Selon les premiers éléments de l’enquête, les tireurs auraient utilisé une arme de type kalachnikov de calibre 7,62 ainsi qu’un fusil chargé de munitions de type chevrotine. Aucun suspect n’a pour l’heure été interpellé.

Un véhicule incendié a été découvert par les gendarmes à Montferrand-le-Château, près de Besançon. Il pourrait s’agir de celui utilisé par les auteurs de la fusillade. Des constatations sont en cours afin d’établir un éventuel lien avec l’attaque.,Les enquêteurs examinent toutes les hypothèses, notamment celle d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants. L’enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Besançon.