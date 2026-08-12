Trois morts dans l’incendie d’un gîte dans les Deux-Sèvres

Un incendie dans un gîte à Lhoumois, dans les Deux-Sèvres, a causé la mort de trois personnes. Le feu, parti d'un champ voisin, a rapidement dévasté les bâtiments. Les autorités mènent une enquête pour établir les causes et circonstances exactes de cette tragédie.

Trois personnes ont perdu la vie mardi dans l’incendie d’un gîte situé à Lhoumois, dans les Deux-Sèvres. Le feu s’est déclaré dans un champ voisin avant de se propager rapidement aux bâtiments alentour. Les flammes ont atteint le gîte ainsi qu’un hangar agricole. Les secours ont découvert trois corps sans vie sur place après avoir maîtrisé le sinistre.

Une enquête pour déterminer les causes

Les circonstances exactes de la propagation restent floues. L’incendie initial dans le champ a pris une ampleur dramatique, vraisemblablement à cause de la proximité des structures. Les pompiers mobilisés n’ont pu que constater le décès des trois victimes dont l’identité n’a pas été communiquée.

Une enquête a immédiatement été ouverte pour établir les causes de cet incendie meurtrier. Les autorités devront déterminer l’origine du départ de feu dans le champ et comprendre comment il a pu causer un tel drame humain. Les investigations sont en cours.