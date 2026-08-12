Accusations visant Guillaume Pley : le fondateur de Legend contre-attaque et dépose plusieurs plaintes pour diffamation

Guillaume Pley, accusé d'échanges inappropriés avec des mineures, dépose des plaintes pour diffamation contre plusieurs médias et un youtubeur. Son avocate affirme que des preuves existent pour contredire les accusations, tandis que des anciens collaborateurs contestent la responsabilité d’une gestion individuelle de ses réseaux. L’affaire se dirige vers une nouvelle phase judiciaire.

Guillaume Pley a décidé de répondre sur le terrain judiciaire. Visé par plusieurs enquêtes faisant état d’échanges supposés à caractère sexuel avec des jeunes filles mineures à l’époque de son passage sur NRJ, le fondateur du média Legend annonce le dépôt de plusieurs plaintes pour diffamation contre Les Inrockuptibles, Le Monde et le youtubeur TPZ, selon les informations de BFM. Son avocate dénonce des « accusations graves et mensongères » et affirme que des éléments susceptibles de les contredire avaient été communiqués aux médias concernés.

La défense de Guillaume Pley s’appuie notamment sur un élément qu’elle estime essentiel : à l’époque de sa libre antenne sur NRJ, plusieurs membres de son équipe auraient eu accès à ses comptes, outils numériques et supports de communication. Son entourage produit notamment deux témoignages écrits et affirme que des recherches techniques auraient permis d’identifier au moins quatre appareils connectés aux comptes de l’animateur, dont trois utilisant l’adresse IP de NRJ. Un ancien manager cité par son entourage juge ainsi « faux » d’affirmer que Guillaume Pley gérait seul ses réseaux sociaux. Certains échanges publiés par Le Monde se seraient par ailleurs déroulés alors que l’animateur était à l’antenne, selon un proche collaborateur interrogé par BFM.

Cette version est néanmoins fermement contestée par plusieurs anciens collaborateurs, qui refusent que leur responsabilité puisse être mise en cause. Julien Seeberger envisage ainsi une action pour diffamation publique, tandis que Florent Le Gars assure que les équipes n’avaient jamais accès aux messages privés de Guillaume Pley. L’affaire entre donc dans une nouvelle phase : au-delà des accusations publiées ces derniers jours, la bataille portera désormais aussi sur l’authenticité, l’attribution et le contexte des échanges incriminés. Guillaume Pley, qui conteste les accusations dont il fait l’objet, entend désormais faire valoir sa défense devant la justice.