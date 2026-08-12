SOCIÉTÉ Police-Justice

Accusations visant Guillaume Pley : le fondateur de Legend contre-attaque et dépose plusieurs plaintes pour diffamation

Par

2 minutes de lecture

Accusations visant Guillaume Pley : le fondateur de Legend contre-attaque et dépose plusieurs plaintes pour diffamation
Accusations visant Guillaume Pley : le fondateur de Legend contre-attaque et dépose plusieurs plaintes pour diffamation

Guillaume Pley a décidé de répondre sur le terrain judiciaire. Visé par plusieurs enquêtes faisant état d’échanges supposés à caractère sexuel avec des jeunes filles mineures à l’époque de son passage sur NRJ, le fondateur du média Legend annonce le dépôt de plusieurs plaintes pour diffamation contre Les Inrockuptibles, Le Monde et le youtubeur TPZ, selon les informations de BFM. Son avocate dénonce des « accusations graves et mensongères » et affirme que des éléments susceptibles de les contredire avaient été communiqués aux médias concernés.

La défense de Guillaume Pley s’appuie notamment sur un élément qu’elle estime essentiel : à l’époque de sa libre antenne sur NRJ, plusieurs membres de son équipe auraient eu accès à ses comptes, outils numériques et supports de communication. Son entourage produit notamment deux témoignages écrits et affirme que des recherches techniques auraient permis d’identifier au moins quatre appareils connectés aux comptes de l’animateur, dont trois utilisant l’adresse IP de NRJ. Un ancien manager cité par son entourage juge ainsi « faux » d’affirmer que Guillaume Pley gérait seul ses réseaux sociaux. Certains échanges publiés par Le Monde se seraient par ailleurs déroulés alors que l’animateur était à l’antenne, selon un proche collaborateur interrogé par BFM.

Cette version est néanmoins fermement contestée par plusieurs anciens collaborateurs, qui refusent que leur responsabilité puisse être mise en cause. Julien Seeberger envisage ainsi une action pour diffamation publique, tandis que Florent Le Gars assure que les équipes n’avaient jamais accès aux messages privés de Guillaume Pley. L’affaire entre donc dans une nouvelle phase : au-delà des accusations publiées ces derniers jours, la bataille portera désormais aussi sur l’authenticité, l’attribution et le contexte des échanges incriminés. Guillaume Pley, qui conteste les accusations dont il fait l’objet, entend désormais faire valoir sa défense devant la justice.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une