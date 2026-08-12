Russie : l’ancien marine américain Robert Gilman libéré après quatre ans de détention

Robert Gilman, ancien marine américain, est libéré après quatre ans de détention en Russie, motivée par des raisons humanitaires. Sa santé dégradée a incité les États-Unis à intervenir, sans échange de prisonniers. Washington continue de revendiquer la libération d'autres citoyens américains, dont Stephen Hubbard, condamné pour mercenariat.

Robert Gilman, un ancien marine américain détenu depuis plus de quatre ans en Russie, a été libéré pour raisons humanitaires, ont annoncé mardi 11 août les autorités américaines. Sa santé s’était fortement dégradée au cours de sa détention. Il a quitté le pays accompagné de sa mère afin de rentrer aux États-Unis et d’y recevoir des soins.

Donald Trump a affirmé avoir obtenu cette libération après des discussions avec Vladimir Poutine. Le président américain a indiqué avoir parlé à Robert Gilman pendant son vol de retour. Selon des responsables de Washington, cette remise en liberté ne s’inscrit dans aucun échange de prisonniers et n’a donné lieu à aucune concession américaine.

Une peine portée de quatre ans et demi à dix ans

Robert Gilman avait été condamné en 2022 par un tribunal du sud-ouest de la Russie à quatre ans et demi de prison pour des violences contre un policier. Sa peine avait ensuite été prolongée jusqu’à dix ans à la suite de nouvelles accusations de violences contre des membres du personnel pénitentiaire.

Le département d’État américain avait récemment classé son cas parmi les détentions injustifiées. Sa sœur avait alerté publiquement sur la dégradation de son état de santé et réclamé sa libération urgente.

Washington réclame d’autres libérations

Le secrétaire d’État Marco Rubio s’est félicité du retour de Robert Gilman, tout en affirmant que les États-Unis continueraient à demander la libération des autres ressortissants américains détenus en Russie. Il a notamment cité le cas de Stephen Hubbard.

Cet enseignant d’anglais à la retraite a été condamné à près de sept ans de prison en octobre 2024 pour « mercenariat » au profit de l’Ukraine. Jugé à huis clos, il conteste les accusations portées contre lui. Selon Marco Rubio, plus de 100 ressortissants américains détenus à l’étranger ont été libérés depuis le début du second mandat de Donald Trump.